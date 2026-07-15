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Elx CF

Pedro Bigas, capità de l’Elx: “Ens estem adaptant a Anselmi”

El balear, que afronta el seu sext curs com a franjaverd, es mostra il·lusionat de cara a l’inici de temporada d’ací a un mes

Pedro Bigas, en un entrenament d’esta pretemporada

Pedro Bigas, en un entrenament d’esta pretemporada / Jesús Hernández/ECF

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David Marín

David Marín

Elx

A falta de cares noves, un clàssic. El capità de l’Elx, Pedro Bigas, que inicia la seua sexta temporada en el club franjaverd, ha sigut el primer futbolista a parlar de la 2026-2027, en declaracions oferides a través del departament de comunicació de l’entitat il·licitana.

El balear ha parlat de les clàssiques sensacions de la tornada al treball en ple estiu, a un mes de l’inici de la competició, i de l’adaptació de la plantilla a les idees del nou entrenador, Martín Anselmi, que és el sèptim que Bigas té com a “cap” en l’Elx, després d’Eder Sarabia, Sebastián Beccacece, Pablo Machín, Jorge Almirón, Francisco i Fran Escribá, sense comptar els interins Sergio Mantecón i Alberto Gallego.

Pedro Bigas, sonriente en la comparecencia de este miércoles, en el Martínez Valero.

Pedro Bigas, somrient en la compareixença d’este dimecres, en el Martínez Valero / A. R.

“Hi ha alguns canvis (respecte a Sarabia). És un entrenador a qui també li agrada tindre el baló, però té la seua idea, i, en alguns aspectes, hi ha algunes modificacions”, ha explicat Bigas, que ha destacat que veu una bona sintonia, almenys de moment, entre els futbolistes i el nou preparador franjaverd.

Dotzena campanya en l’elit

El capità, que suma 151 partits oficials amb la franja verda i que, llevat que torne Josan, quedarà com el futbolista amb més anys en la plantilla de l’Elx, ha reconegut que als seus 36 anys tenia ganes de tornar al treball per a afrontar la que serà la seua dotzena temporada en Primera Divisió, la quarta amb el seu actual club.

De cara al futur, que en matèria competitiva el marca el debut de lliga del 17 d’agost contra el Deportivo, el defensa ha qualificat de “complicadíssima” eixa estrena a Riazor, en la qual li vindran records agradables, ja que allí va celebrar l’ascens en 2025 en un partit en el qual, a més, va fer l’últim gol (0-4).

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Pedro Bigas ríe durante un entrenamiento junto a Jon López, segundo entrenador, y Jon Pascua, miembro del cuerpo técnico.

Pedro Bigas riu durant un entrenament de l’any passat / ECF / Jesús Hernández

Bigas també ha volgut agrair la bona resposta de l’afició de l’Elx a la campanya d’abonaments, que supera ja els 13.000 carnets venuts. “És una barbaritat veure com creix. El mínim que podem fer és deixar-nos la pell en el camp per a agrair l’esforç que fan. Amb ells som un més i l’objectiu és més fàcil”, ha assenyalat un Bigas que ha recalcat les ganes que té de tornar a jugar al Martínez Valero, cosa que ocorrerà en la segona jornada de lliga contra el Barça.

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