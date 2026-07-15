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Què són els esclafits càlids i per què han activat les alertes a la Comunitat Valenciana?

Sanitat ha posat hui en alerta roja l’interior de la província d’Alacant i el litoral sud

Calor rigorosa a Elx, amb 38 °C, i nit asfixiant de 24 °C a Alacant, este dimecres de juliol

Calor rigorosa a Elx, amb 38 °C, i nit asfixiant de 24 °C a Alacant, este dimecres de juliol

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

La Comunitat Valenciana viu hores de màxima alerta meteorològica amb alertes roja i taronja per altes temperatures. A més de la calor extrema —amb la província de València en alerta roja—, l’AEMET ha avisat d’un fenomen menys conegut però igual de perillós: els esclafits càlids.

En què consistixen els esclafits càlids?

Un esclafit càlid és un fenomen meteorològic sobtat associat a tempestes, especialment a les anomenades tempestes seques (aquelles que a penes deixen pluja però sí molta inestabilitat atmosfèrica). Es produïx quan un corrent d’aire fred descendix bruscament des d’una tempesta i, al xocar amb el terra, s’expandix de manera violenta. Eixe xoc provoca dos efectes simultanis: una pujada sobtada de la temperatura i ràfegues de vent molt fortes i de curta duració, que poden superar àmpliament la velocitat del vent habitual en la zona.

Estes tempestes seques són, precisament, tempestes en les quals a penes arriba pluja a terra, o no n’arriba gens. Es formen en altura, amb tota la inestabilitat i l’activitat elèctrica d’una tempesta normal, però la pluja s’evapora abans de tocar terra a causa de les altes temperatures i la sequedat de l’aire en les capes baixes de l’atmosfera.

Segons ha explicat l’AEMET, la jornada es presenta especialment adversa per la combinació de calor intensa i generalitzada amb fenòmens costaners com ara tempestes seques, esclafits i ràfegues molt fortes de vent de curta duració.

Per la seua banda, Emergències 112CV ha confirmat, per mitjà de la Unitat Tècnica d’Anàlisi de Prevenció, que hi ha una probabilitat alta que durant la vesprada-nit es registren estos esclafits càlids, la qual cosa pot provocar pujades sobtades de temperatura i vents forts d’aparició sobtada.

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Recomanacions davant d’este fenomen

Davant d’este escenari, les autoritats demanen extremar la precaució i aplicar mesures d’autoprotecció: evitar zones costaneres i espais oberts, assegurar objectes que puguen eixir volant i mantindre’s informat a través dels canals oficials mentres dure l’episodi d’inestabilitat.

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