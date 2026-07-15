Mercat immobiliari
La venda de vivendes encadena sis mesos a la baixa a Alacant
La província acumula 1.803 operacions menys des de l’inici de l’any a causa de la falta d’oferta i els preus elevats
La venda de vivendes encadena ja sis mesos de caigudes en la província d’Alacant, un fenomen que està tenint molt a veure amb la falta d’oferta i els preus elevats. Des de l’inici de l’any s’han formalitzat 1.803 operacions menys que en el mateix període de l’exercici anterior, la qual cosa suposa el pitjor inici d’exercici des de 2022. I el pitjor és que la tendència, lluny de donar senyals de recuperació, tendix a aguditzar-se.
Va ser el mes de desembre passat quan es va registrar el primer retrocés, en una dinàmica que s’ha mantingut també en la primera part d’este 2026. Les últimes dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) no deixen marge al dubte: la venda de vivendes en la província d’Alacant està en caiguda lliure. I és que les 21.133 operacions formalitzades entre gener i maig representen quasi un 8 % menys que l’exercici passat.
I el descens s’ha registrat en totes les categories. En este període de temps s’han venut 20.339 vivendes de renda lliure, davant de les 21.991 del mateix període de l’exercici anterior; 17.128 vivendes usades, davant de 18.421; 4.005 de noves, davant de 4.515; i 794 vivendes protegides, davant de 975.
El pitjor és que esta tendència, lluny d’alentir-se, va a l’alça. I és que si el mes d’abril el retrocés en les operacions va ser de 156, en maig, l’últim mes del qual s’han publicat dades, la caiguda va ser de 549. En conjunt, la província d’Alacant està assistint al pitjor inici d’exercici dels últims quatre anys, des que la demanda va començar a recuperar-se després dels estralls que va causar la pandèmia.
Falta d’estoc
Tal com ha destacat el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària d’Alacant, esta tendència a la baixa guarda una relació directa amb la pujada imparable de preus generada per la falta d’oferta, davant de l’esgotament de l’estoc de segona mà disponible i l’escassetat de vivendes d’obra nova en una quantitat suficient.
A esta tempesta perfecta se suma el fet que s’està registrant un alentiment de la demanda internacional, amb retrocessos, encara lleugers, en bona part dels mercats tradicionals de la Costa Blanca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rescatan de madrugada a una pareja de 20 años tras quedar atrapada en una zona de difícil acceso de la Sierra de Orihuela
- Un joven de Elda deja atrás su vida en Alicante para montar un bar en un pueblo de Cuenca de poco más de veinte habitantes
- Un terremoto despierta a Torrevieja: el temblor se deja sentir a primera hora en la laguna salada
- Un vuelo de Ryanair que partió de Manchester con destino Alicante se desvía a París por una emergencia
- Me siento extranjero en la ciudad en la que me he criado': el mensaje sobre el centro de Alicante que abre debate en redes
- Vuelve la alerta roja a Alicante: Sanidad pone hoy en riesgo alto a 23 municipios de la provincia
- Desalojan a unas 50 familias 'estafadas' de un hotel 'fantasma' de La Mata en Torrevieja : 'No somos okupas, somos víctimas de fraude
- El incendio de varios coches en El Campello, origen de una gran columna de humo negro