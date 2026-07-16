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Carmencita creix fins als 119 milions de facturació i completa un cicle de quatre anys de creixement
La companyia de Novelda ha elevat un 56 % el seu benefici abans d’impostos, que supera ja els huit milions, i confirma el full de ruta de la família Navarro cap a la innovació i d’aliança amb Mercadona
El pla estratègic de Carmencita cap a la innovació i per a connectar amb un públic nou està donant els resultats esperats o potser millors. La companyia de Novelda ha tancat el 2025 amb una dada rècord de 119 milions d’euros de facturació. Amb esta dada, l’empresa de la família Navarro consolida, per quart any consecutiu, la seua posició de lideratge en el mercat espanyol en el segment d’espècies i maneja ja “tres de cada cinc referències que es consumixen a Espanya”, segons subratllen fonts de la firma. A més de l’obertura, Carmencita explica el seu creixement gràcies, en part, a la seua aliança amb Mercadona, que la situa en els lineals de la cadena de supermercats més gran del país i amb presència també a Portugal.
En la presentació de resultats, la companyia eleva les vendes en 11 milions d’euros respecte a 2024, és a dir, per damunt del 10 %. La millora ha sigut encara més significativa en termes de rendibilitat. El benefici abans d’impostos ha crescut un 56 % fins a superar els huit milions.
Estos resultats responen, a més, a una aposta basada en la reinversió dels beneficis i en l’enfortiment constant de la seua estructura productiva. En els últims anys, Carmencita ha destinat més de 30 milions a noves infraestructures i logística per a guanyar eficiència. Només durant el 2025, la inversió va superar els quatre milions d’euros, davant dels 3,1 milions de l’exercici anterior.
Des de l’empresa han destacat que s’assolix una quota del 60 % del mercat de les espècies en volum. En la categoria d’edulcorants, la seua quota se situa en el 50 %, la qual cosa suposa que un de cada dos productes comercialitzats a Espanya procedix de les seues instal·lacions.
Més capacitat i flexibilitat
Dins d’este procés, la companyia ha estrenat un nou centre logístic a Torrellano. L’aposta per una ubicació estratègica en la població il·licitana li permetrà disposar de més control sobre les seues operacions, guanyar independència i millorar la flexibilitat tant en l’emmagatzematge com en el servici a proveïdors. Les magnituds de l’espai ajuden a dimensionar el creixement. Així, les instal·lacions compten amb 10.500 metres quadrats construïts, deu molls de càrrega i descàrrega i capacitat per a emmagatzemar uns 13.000 palets. La nova plataforma representa un pas important dins del pla de modernització i ampliació de les infraestructures de Carmencita.
La internacionalització és un altre dels motors. Malgrat el moment geopolític convuls, les exportacions representen ja el 30 % de les vendes i la firma noveldera està present en més de 70 països. En el mercat nacional, la marca està present en la majoria de les principals cadenes de distribució. Una de les seues prioritats de creixement es troba ara en el canal horeca —hostaleria, restauració i cafeteries—, en el qual continua ampliant la seua presència i desenrotllant solucions adaptades a l’àmbit professional.
En esta línia, Carmencita manté la seua relació amb McDonald’s per al desenrotllament de productes específics i, sobretot, amb el repte de generar acords amb marques que l’ajuden a connectar amb un comprador jove. Des de l’empresa, s’ha reconegut en diversos moments que l’envelliment de la seua clientela la posava en perill, i una de les alternatives ha sigut esta mena d’acords, en els quals, a més, influencers han donat a l’empresa una visibilitat impagable i li han permés colar-se en sales d’estar que fins ara semblaven impensables. La companyia també ha firmat un acord de col·laboració rellevant amb Starbucks en l’àmbit de les espècies per a café.
Una altra de les qüestions importants és l’ocupació associada a l’empresa. Carmencita compta amb una plantilla de 460 persones, enfront de les 446 de l’exercici anterior, la qual cosa suposa la incorporació de 14 nous professionals. L’empresa manté, des de 2011, un pla d’igualtat que està ja en la seua quinta edició. A més, tota la plantilla disposa d’una jornada laboral reduïda de 37,5 hores setmanals, una mesura que reforça el compromís de la companyia amb la conciliació i el benestar de les persones que formen part del projecte.
D’altra banda, els resultats de l’exercici tancat pivoten sobre la innovació i l’entrada en la producció per al segment de “cuinar i llest”. La gamma s’ha ampliat i es treballa de manera continuada.
L’empresa manté una estreta vinculació amb la formació gastronòmica. En este àmbit, col·labora amb la Universitat d’Alacant i participa en alguns dels principals centres de formació culinària del país. El compromís de l’empresa s’estén també a l’àmbit social. Carmencita col·labora de manera activa i econòmica amb diferents associacions i projectes solidaris, entre els quals destaca Alacant Gastronòmica Solidària.
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