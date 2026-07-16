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Detingut un home de 68 anys per presumptes tocaments a menors en una piscina municipal d’Elx

Treballadors del recinte El Toscar van avisar la Policia Local després de presenciar un presumpte delicte contra la llibertat sexual

Un agent de la Policia Local d’Elx vigila en una piscina municipal

Un agent de la Policia Local d’Elx vigila en una piscina municipal / INFORMACIÓN

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J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

Elx

El que havia d’haver sigut una jornada lúdica de sol i piscina es va acabar convertint en un moment de tensió inimaginable. La Policia Local ha detingut un home de 68 anys per presumptes tocaments a menors en unes piscines municipals d’Elx. La intervenció es va produir el dimarts 7 de juliol, encara que ha transcendit este dijous, després que el gabinet de comunicació de l’Ajuntament haja informat de l’actuació del cos de seguretat municipal. Va ser una empleada del control d’accés del recinte El Toscar, a Carrús, qui va alertar la central 092 de la Prefectura al voltant de les 17:30 hores, que solen ser les hores centrals d’activitat en les instal·lacions aquàtiques.

Testimonis

A l’arribada dels agents, la treballadora exposava uns presumptes tocaments a una menor per part d’un adult que es trobava en les instal·lacions. El personal va assenyalar l’home presumptament implicat. Mentres procedien a identificar-lo, diverses mares i menors es van acostar als agents per a manifestar que el mateix home hauria fet tocaments inapropiats a diferents xiquetes mentres es trobaven en la piscina.

La Policia Local va recaptar la informació aportada pels testimonis presents, que van coincidir a assenyalar el mateix home. Algunes usuàries també van indicar que la conducta de l’home ja els havia resultat estranya en dies anteriors, especialment per la seua aproximació a menors en el recinte. No han transcendit més detalls sobre eixos presumptes tocaments.

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Llibertat sexual

Davant dels fets relatats i la informació recaptada, els agents van procedir a la detenció de l’home com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual, el van informar dels seus drets i el van traslladar posteriorment per a la pràctica de les diligències corresponents. Després del succés, la Prefectura recorda la importància de comunicar immediatament qualsevol comportament inapropiat cap a menors en espais públics com ara piscines, parcs o instal·lacions esportives, i assegura que la reacció ràpida de familiars, testimonis i personal del recinte és fonamental per a protegir els menors i facilitar la intervenció policial.

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