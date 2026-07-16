Bàsquet
El Lucentum fitxa l’aler camerunés Choh
L’equip alacantí reforça el seu joc exterior amb un jugador físic i versàtil
El Lucentum Alacant continua reforçant la seua plantilla de cara a la pròxima temporada i este dijous ha anunciat la incorporació de Tamenang Choh, aler internacional camerunés que arriba per a aportar potència física i versatilitat, amb capacitat per a exercir múltiples funcions en els dos costats de la pista.
Amb 1,98 metres d’altura, Choh combina físic, velocitat i una gran intensitat defensiva. Format en Brown University, el nou jugador del Lucentum va completar una carrera universitària brillant en la qual va ser capità del seu equip, va ser triat tres vegades en el segon quintet de l’Ivy League i va rebre la distinció NABC All-District Second Team en la seua última temporada.
Posteriorment, al llarg de la seua trajectòria professional, ha defés les samarretes de CSKA Sofia, Antibes Sharks, SparkassenStars Bochum, Kobrat i Canterbury Rams, acumulant experiència a Bulgària, França, Alemanya, Finlàndia i Nova Zelanda.
A més, Choh és internacional absolut amb el Camerun, selecció amb la qual ha disputat l’AfroBasket i els classificatoris per al Mundial de 2027. “És un jugador total, es caracteritza per la seua capacitat per a aportar en totes les facetes del joc. La seua potència en les penetracions, presència en el rebot, facilitat per a generar joc des del pal alt i compromís defensiu el convertixen en un jugador molt complet”, assegura el Lucentum en la nota de la seua presentació.
En la seua última temporada universitària, el camerunés va liderar Brown amb 14,3 punts, 8,2 rebots i 3,1 assistències per encontre, amb cinc dobles-dobles i registres com 30 punts i 12 rebots contra Yale o 21 rebots contra Bryant, abans de traslladar eixe rendiment al bàsquet professional.
Així és el nou jugador del Lucentum
- Nom: Tamenang Choh
- Data de naixement: 17 de juliol de 1998
- Altura: 1,98 metres
- Posició: aler
- Nacionalitat: camerunesa
Estadístiques en les seues últimes temporades (Bochum, Kobrat i Canterbury Rams)
- 49 partits disputats
- 19,1 punts per partit
- 8,2 rebots per partit
- 4,5 assistències per partit
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