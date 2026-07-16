Tallers gratuïts
El MARQ celebra la Nit en Blanc amb una jornada de portes obertes i activitats gratuïtes
L’esdeveniment tindrà lloc en el museu arqueològic el 17 de juliol i comptarà amb nombrosos tallers i concerts per a tota la família de 15 a 22 hores
El Museu Arqueològic d’Alacant celebra, este divendres 17 de juliol, la Nit en Blanc, amb una jornada vespertina de portes obertes, de 15 a 22 hores, i una programació d’activitats per a jóvens i famílies que inclou tallers d’arqueologia i visita teatralitzada
El diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha destacat el compromís de la institució provincial amb la Nit en Blanc. “Els amants de la cultura i la història podran gaudir d’una vetlada molt especial entorn de l’arqueologia, una cita ineludible en el nostre calendari estiuenc amb propostes gratuïtes i participatives, pensades per a tota la família i adreçades a descobrir el patrimoni històric més pròxim”, ha matisat Navarro.
Les activitats dirigides per la Unitat de Didàctica, Accessibilitat, Club Llumiq i Responsabilitat Social de la Fundació CV MARQ giraran al voltant de l’exposició temporal internacional “L’or i l’univers. Sabers indígenes de Colòmbia”, inaugurada el passat 29 de juny en el MARQ i per la qual ja han passat prop de 6.000 visitants, amb tallers d’arqueologia, joc de pistes i visita teatralitzada en els jardins del museu.
Sota la premissa de descobrir, explorar i crear, l’exposició “L’or i l’univers. Sabers indígenes de Colòmbia” es convertix en l’escenari d’una vesprada molt especial, en la qual grans i menuts podran descobrir els coneixements, les creences i els secrets de les cultures indígenes colombianes a través d’experiències úniques.
A més, a les 19 hores, en els jardins del MARQ s’ha programat una visita teatralitzada, amb un recorregut ple d’històries, personatges i emocions per a conéixer l’exposició des d’una perspectiva diferent. També des de les 19 hores i fins a les 22 hores, el joc de pistes “Els guardians de l’univers” convidarà a visitar la mostra al mateix temps que es resolen enigmes i se superen desafiaments.
Més tard, de 20 a 21 hores, els més menuts podran inspirar-se en els símbols, animals i sabers de les cultures indígenes colombianes per a crear la seua pròpia obra i emportar-se un record d’esta nit tan especial.
Entrades i peces excepcionals
Les activitats són gratuïtes, amb inscripció prèvia en les taquilles del MARQ i fins a completar aforament.
A més de les sales permanents del MARQ, el visitant podrà recórrer la mostra dels tresors colombians, amb prop de 300 peces procedents del Museu de l’Or del Banc de la República de Colòmbia. A més d’objectes arqueològics, l’exposició mostra creacions de comunitats indígenes actuals, seleccionades específicament per a l’ocasió. Entre les peces destaquen màscares, arracades i pectorals, éssers híbrids com els reconeguts humans-ratpenat o xamans en vol.
Estos objectes són únics i excepcionals pel seu disseny i mestratge tècnic, però també pel paper tan important que van tindre per a assegurar la preservació del món. Igualment rellevants són les creacions en ceràmica i pedra, d’entre les quals destaca una àmplia diversitat de figures de plantes i animals, alguns dels quals estan amenaçats hui per la destrucció dels seus ecosistemes.
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