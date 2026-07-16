La Nucia i el seu mercat medieval en ‘Terra de festes’ d’À Punt este divendres
Reportatge sobre les festes del 321é aniversari de la Nucia
La Nucia i les seues festes del “9 de juliol. 321 anys d’història (1705-2026)” seran protagonistes del programa Terra de festes, d’À Punt, este divendres 17 de juliol, a les 21:45 hores. En este reportatge, Berta Báidez i el reporter Ernesto Peretó recorren la XX edició del mercat medieval de la Nucia.
El programa d’À Punt, produït en col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), s’emetrà este divendres 17 de juliol a les 21:45 hores, amb una redifusió dissabte a les 12:00 hores.
La Nucia torna a l’Edat Mitjana
En este reportatge televisiu, la presentadora Berta Báidez i el reporter Ernesto Peretó recorren la XX edició del mercat medieval de la Nucia, una cita que commemora el 321 aniversari de la fundació de la Nucia (1705-2026).
La presentadora conversa amb l’alcalde, Bernabé Cano, per a conéixer la història d’esta celebració i les principals festes del municipi, i Ernesto Peretó, per la seua banda, s’endinsa en l’ambient del mercat, participa en un taller de terrisseria i descobrix el treball dels artesans i dels responsables d’una cita que, dos dècades després del seu naixement, s’ha convertit en una de les més destacades de la Marina Baixa. La jornada culmina amb un espectacular muntatge de foc, música i malabars.
Terra de festes
Amb una mirada pròxima i divulgativa, el programa Terra de festes continua recorrent cada setmana la Comunitat Valenciana per a acostar als espectadors les celebracions, els oficis i les tradicions que formen part del patrimoni immaterial de “la nostra terra i els nostres pobles” i que, gràcies a la implicació dels seus veïns i veïnes, continuen plenament vius.
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