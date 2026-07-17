Turisme
Casual Hoteles fixa Alacant en el seu radar per a continuar expandint-se
Juan Carlos Sanjuán reconeix que la ciutat està en l’òrbita de la cadena valenciana i descarta, ara com ara, altres destinacions en la província
La febra hotelera per invertir a Alacant comença a traure a la llum que els preus s’han disparat. La cadena valenciana d’hotels temàtics és una de les que ho han intentat repetidament, però fins ara no ha trobat el seu lloc, tal com ha reconegut Juan Carlos Sanjuán. El fundador de Casual Hoteles respon d’esta manera als plans d’expansió per a la província d’Alacant, en la qual té a Benidorm la seua representació dins dels 26 establiments amb els quals compta.
“Estem en una època molt alta de l’economia i tant qui té un hotel com qui té un edifici no oferixen les rendibilitats que busca la companyia. El que hi ha ara no ens dona confort per a 20 anys”, sosté. L’empresa gestiona 18 hotels de manera directa. “Un contracte de lloguer que es firma ara, d’ací a cinc anys, quan vinga una certa crisi —que en algun moment vindrà—, pot ser bastant complicat assumir-lo. Així que sí, Alacant és una destinació superinteressant per a nosaltres, l’estem estudiant i la tenim en el radar entre les tres primeres ciutats per a invertir a Espanya, però ens està costant bastant, la veritat”, explica.
Sobre la base d’un concepte d’hotel urbà, la firma manté una aposta per expandir-se en destinacions consolidades. “Elx és una destinació que és preciosa, però no està en el nostre target, igual que Castelló”. Això no obstant, Alacant “ens encaixa moltíssim”. Durant la seua conferència en la Jornada de Turisme de Benidorm organitzada per l’AVE, Sanjuán argumentava que la proposta de la cadena es basa en un model en què, tot i estar en punts molt turístics com pot ser la destinació benidormera o Eivissa, els establiments no tenen piscina, ja que aposten per altres servicis.
Per a l’hoteler, la Comunitat Valenciana encaixa en eixa filosofia. “És cert que la Comunitat sempre s’ha basat en el sol i platja, i ara estan eixint cada vegada més empreses o cadenes hoteleres que estan en el mercat urbà. Així, València està creixent molt, i Alacant, bastant”. Sanjuán considera que la localitat alacantina “s’ha adonat ja que no només és sol i platja i que no és la germana xicoteta de Benidorm, sinó que Alacant en si és una destinació molt important”.
Desestacionalitzar
La bona marxa de l’exercici obri, d’altra banda, la porta a la desestacionalització. El CEO de la companyia revela que, en municipis com Benidorm, en març “vam tindre quasi un 90 % d’ocupació. Són dades molt positives i que es repliquen exercici rere exercici. Creiem que la temporada es pot allargar una miqueta més per a intentar desestacionalitzar”. Per a l’empresari valencià, este objectiu és complicat, “perquè desembre és una època que normalment la gent vol passar en família, i, en gener, perquè s’acaba de tancar l’any”. No obstant això, Sanjuán veu el costat positiu d’este punt: “També és bo tindre alguns mesos una miqueta més baixos per a atacar als hotels i reformar-los”.
En línia amb este aspecte hi ha l’impacte del canvi climàtic. Casual Hoteles compensa la seua petjada de carboni amb la plantació d’arbres; però, pel que fa a la gestió hotelera, Juan Carlos Sanjuán reconeix que “la desestacionalització farà que hi haja mesos amb un clima més còmode per al turista i en els quals puguen vindre els nòrdics, però també és veritat que allí fa menys fred també. Llavors, hi ha viatgers que es plantejaran si vindre o no. Això explica per què el mercat alemany s’ha quedat tant de temps a casa”.
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