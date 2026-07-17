Teatre sobre educació pública
‘Los días de tiza’: l’obra teatral gratuïta que reflexiona sobre les contradiccions dins de les aules espanyoles
Les funcions, sota la direcció de Daniel Sampedro, tindran lloc en l’Auditori Antonio Gil de Sant Joan d’Alacant els dies 17 i 19 de juliol
La companyia alacantina Maniquí Teatre ultima els detalls per a l’esperada estrena absoluta de la seua nova producció, Los días de tiza. L’obra es presentarà davant del públic en l’Auditori Antonio Gil de Sant Joan d’Alacant amb dos úniques funcions programades per a este divendres 17 de juliol a les 20 hores i el diumenge 19 de juliol a les 19 hores, una obra que proposa un viatge tan cru com humà a l’interior de les aules actuals.
El projecte suposa el retorn a la primera línia del dramaturg Noé Vicente, que amb la seua obra anterior, El pollito, va aconseguir més de trenta premis en certàmens de tot el país. Per a esta ocasió, Vicente pren precisament l’essència dramàtica d’Anton Txékhov per a entaular un suggeridor diàleg contemporani. Lluny de plantejar una reescriptura, l’autor utilitza eixe eco txekhovià per a reflectir la nostàlgia pel passat, l’erosió de les vocacions i la incertesa davant dels canvis inevitables, i traslladar les dinàmiques del clàssic rus al microcosmos d’una sala de professors d’un institut públic.
La proposta escènica arriba firmada pel director Daniel Sampedro Castillo, que assumix el repte d’articular este incisiu relat coral. Tal com destaca el director mateix, el muntatge s’ha construït amb el ferm objectiu de “plasmar la veritat del text, dels personatges i de les seues emocions”, i donar vida a una posada en escena apassionada que transita amb absoluta naturalitat entre el riure i el dolor. Sampedro convertix eixe espai, habitualment invisible per als qui estan fora del sistema educatiu, en una trinxera i un espill de la societat mateixa, a on es mostra el xoc entre la tradició i la modernitat.
A través d’una estructura que avança del brindis festiu al naufragi col·lectiu, l’obra dissecciona les contradiccions de l’educació contemporània, la seua burocràcia i les seues lleialtats trencades. La trama arranca quan Sole, una professora interina de cinquanta-cinc anys, torna després d’una baixa i descobrix que el seu lloc, la seua taula i el seu projecte han començat a ser ocupats per uns altres, la qual cosa provoca un conflicte en què ningú és jutjat però ningú és absolt.
Per a defendre este viatge, la companyia compta amb un sòlid repartiment coral integrat per Eliana Santamaría, Antonio Viudes, Estefanía Pertusa, Álvaro Quintanar, Mery García, Carlos Sánchez, María José Gómez i Rosa Ramos. L’equip artístic i tècnic entre bastidors es completa amb l’ajudantia de direcció d’Ana Leiva, la regidoria d’Olga Lipkova, el disseny d’il·luminació de Juan Martínez i el disseny de vestuari a càrrec de Ginés Quesada.
Amb l’estrena de Los días de tiza, Maniquí Teatre reafirma el seu compromís amb un teatre de text pròxim, contemporani i profundament lligat a la realitat social. Una proposta que reivindica el suport del públic de la comarca cap a la creació local. Les entrades per a les dos funcions són completament gratuïtes i es poden reservar de manera anticipada en la plataforma web oficial.
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