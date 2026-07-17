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Les fogueres de Sant Vicent, en 3D

L’Ajuntament impulsa una iniciativa per a veure els monuments amb ulleres de realitat virtual

Totes les fogueres de Sant Vicent, foto a foto

Totes les fogueres de Sant Vicent, foto a foto

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Lillo Juan (Paco Torres) PRIMER PREMIO /

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L. Gil López

L. Gil López

Sant Vicent del Raspeig

Una experiència al voltant de les Fogueres en 3D. L’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig ha llançat una iniciativa innovadora per a gaudir de les Fogueres “d’una manera inèdita”.

La Regidoria de Turisme oferix l’oportunitat de veure la festa a través d’unes ulleres de realitat virtual. “Amb esta nova experiència immersiva, volem oferir una forma diferent de descobrir i promocionar les nostres Fogueres”, explica l’edil, Cristian Gil.

Cartel con la iniciativa

Cartell amb la iniciativa / INFORMACIÓN

Gràcies a la tecnologia 360º, qualsevol persona “podrà sentir-se en el cor de la festa i viure-la des d’una perspectiva única”, assegura Gil.

Atractiu

Es tracta d’una iniciativa que unix tradició i innovació i que contribuïx “a fer valdre el nostre principal atractiu festiu i acostar-lo tant a veïns com als qui ens visiten estos dies”.

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L’activitat es desenrotllarà en la plaça d’Espanya el dissabte 18 i el diumenge 19 de juliol de 10 a 14 hores i de 18 a 20 hores.

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