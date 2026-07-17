Les fogueres de Sant Vicent, en 3D
L’Ajuntament impulsa una iniciativa per a veure els monuments amb ulleres de realitat virtual
Una experiència al voltant de les Fogueres en 3D. L’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig ha llançat una iniciativa innovadora per a gaudir de les Fogueres “d’una manera inèdita”.
La Regidoria de Turisme oferix l’oportunitat de veure la festa a través d’unes ulleres de realitat virtual. “Amb esta nova experiència immersiva, volem oferir una forma diferent de descobrir i promocionar les nostres Fogueres”, explica l’edil, Cristian Gil.
Gràcies a la tecnologia 360º, qualsevol persona “podrà sentir-se en el cor de la festa i viure-la des d’una perspectiva única”, assegura Gil.
Atractiu
Es tracta d’una iniciativa que unix tradició i innovació i que contribuïx “a fer valdre el nostre principal atractiu festiu i acostar-lo tant a veïns com als qui ens visiten estos dies”.
L’activitat es desenrotllarà en la plaça d’Espanya el dissabte 18 i el diumenge 19 de juliol de 10 a 14 hores i de 18 a 20 hores.
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