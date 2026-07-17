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A Nova York

Pedro Sánchez assistirà a la final del Mundial este diumenge

Posteriorment, segons informen fonts de la Moncloa, viatjarà, des d’allí, a Algèria, a on tenia previst desenrotllar la seua agenda institucional dilluns

Encara que l’Audiència de Madrid li va retornar el passaport, fonts de la Moncloa confirmen que Begoña Gómez no acompanyarà el president a Nova York

El president del Govern, Pedro Sánchez

El president del Govern, Pedro Sánchez / Europa Press/Contacte/SOPA Images

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Iván Gil

Madrid

El president del Govern, Pedro Sánchez, acudirà este diumenge a la final del Mundial de Futbol que enfrontarà Espanya contra l’Argentina, a Nova York (EUA), acompanyant els reis. Posteriorment, segons informen fonts de la Moncloa, viatjarà, des d’allí, a Algèria, a on tenia previst desenrotllar la seua agenda institucional dilluns.

En la Moncloa van començar a preparar el viatge del cap de l’executiu dimecres passat, amb la dificultat que, per a dilluns, hi havia programada la seua visita a Alger. Finalment, s’ha pogut quadrar l’agenda per a mantindre la cimera amb la qual es reforçarà l’aliança estratègica amb Algèria.

La intenció és escenificar la fi de la crisi diplomàtica amb Algèria, després dels anys de xoc pel gir en la posició tradicional espanyola sobre el Sàhara Occidental i l’acostament a les tesis autonomistes del Marroc. A més, Sánchez buscarà reforçar l’aliança sobre subministrament de gas natural i hi estarà acompanyat per representants de les grans energètiques Naturgy, Moeve, Repsol i Enagás.

L’Audiència de Madrid va decidir, este dijous, mantindre la decisió del jutge Juan Carlos Peinado que la dona de Pedro Sánchez siga jutjada en un juí amb jurat per dos delictes (tràfic d’influències i malversació de cabals públics), però va revocar les mesures cautelars imposades pel magistrat.

Gómez va recuperar, així, el seu passaport i la llibertat per a eixir del territori nacional. No obstant això, fonts de la Moncloa asseguren a EL PERIÓDICO que Begoña Gómez no acompanyarà el president a Nova York.

“La segona estrela està al caure”

Sánchez ja va mostrar dimecres passat, després de la victòria de la selecció espanyola contra França en semifinals, la confiança que “ser novament campions del món este diumenge està a l’abast de la mà”. “Gràcies a la selecció per fer-nos vibrar i també per fer-nos somiar i esperem, tant de bo, que la segona estrela estiga al caure. No tinc cap dubte que ho aconseguirem este diumenge”, va vaticinar després d’una declaració institucional amb motiu de l’acte de demolició de la reixa de La Línea de la Concepción (Cadis).

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Des del PP han avivat la polèmica davant de la perspectiva que Sánchez acudira a la final. La portaveu del PP en el Congrés, Ester Muñoz, va arribar a deixar caure que el cap de l’executiu portava mala sort: “Ara només demanem que Sánchez se’n vaja diumenge amb la bici, que es grave uns tiktoks amb l’encens o que es reserve unes hores per a escoltar algun disc, però que no vaja a Nova York”.

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