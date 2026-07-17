Successos
Seixanta detinguts a Orihuela per una trama de falsificació de sol·licituds de protecció internacional per a treballar
La investigació de la Policia situa el centre de les manipulacions en un locutori i afecta diverses empreses agroalimentàries d’Alacant i Múrcia
La Policia Nacional ha detingut 60 persones en una operació contra una presumpta trama de falsificació documental assentada a Orihuela. Els implicats haurien alterat resguards de sol·licitud de protecció internacional perquè ciutadans estrangers en situació irregular pogueren ser donats d’alta en la Seguretat Social i treballar aparentment de manera legal.
La investigació va començar a finals de 2025, després que la Brigada Local d’Estrangeria i Fronteres d’Orihuela rebera informació sobre l’ús de documents presumptament falsificats per part de ciutadans de nacionalitat colombiana. Les primeres perquisicions es van centrar en empreses agroalimentàries de diferents localitats del Baix Segura i de la província de Múrcia.
Segons la Policia Nacional, els documents manipulats eren resguards genuïns de presentació de sol·licituds de protecció internacional. En la majoria dels casos es modificava la data de la sol·licitud per a aparentar que el titular ja reunia les condicions necessàries per a obtindre una autorització de treball. En altres ocasions se substituïa la fotografia, la qual cosa permetia que una persona utilitzara la identitat i la documentació d’un compatriota que se n’havia tornat al seu país d’origen.
Un locutori en el centre d’Orihuela
La primera fase de l’operació es va tancar amb la detenció de 12 treballadors estrangers. Els agents també van actuar contra l’administrador de la societat que els havia contractat, al sospitar que coneixia la irregularitat de la documentació presentada.
L’avanç de les indagacions va conduir a un locutori situat en el centre d’Orihuela, freqüentat per ciutadans d’origen sud-americà. Els investigadors consideren que en este establiment es manipulaven de manera recurrent els documents originals aportats pels interessats. Després d’una inspecció, van ser detinguts el gerent del negoci i un dels seus empleats.
Administradors investigats
L’operació es va estendre posteriorment a altres empreses del sector. En una d’estes van ser arrestats quatre treballadors per presumptes delictes de falsedat documental i usurpació d’estat civil. També va ser detingut l’administrador únic de la societat, a qui la Policia atribuïx la falsificació dels documents utilitzats després per a contractar els empleats.
Els agents van localitzar, a més, una altra companyia que podria haver sigut víctima del frau, després que una part de la seua plantilla haguera presentat documentació presumptament manipulada. La col·laboració d’empreses de la zona va permetre identificar més implicats i elevar a 60 el nombre total de detinguts.
La Policia Nacional manté oberta l’operació i continua amb les investigacions, per la qual cosa no descarta més detencions.
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