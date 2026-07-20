Alacant augmenta el gasto en seguretat del futur museu de Cigarreras i preveu invertir 1,2 milions a l’any
L’Ajuntament trau a concurs la vigilància privada de l’edifici per 700.000 euros anuals més del que estimava l’informe econòmic de la sala d’exposicions, que naixerà amb un dèficit ja d’1,4 milions
L’Ajuntament d’Alacant continua reforçant la inversió en el futur Museu Internacional de Las Cigarreras, que naixerà amb un dèficit d’1,4 milions d’euros a l’any. El Govern municipal llança un nou contracte relatiu a la sala d’exposicions, ara per a encarregar el servici de seguretat privada. Per a fer-ho, el consistori preveu un gasto de 2,4 milions d’euros per als pròxims dos anys, enfront dels 500.000 euros anuals que estimava l’informe econòmic sobre l’espai.
Segons ha informat l’Ajuntament en un comunicat, la Junta de Govern Local té previst aprovar este dimarts la licitació dels servicis de seguretat i manteniment de la Casa de la Misericòrdia, que acollirà el futur Museu Internacional d’Exposicions Temporals de Las Cigarreras. Un contracte de prop de 800.000 euros anuals que, sumat al de mobiliari, sumarà uns altres 3,3 milions d’euros d’inversió a la sala per al període que abasta els pròxims tres anys.
En concret, l’executiu local preveu licitar la seguretat privada i altres servicis auxiliars per un import de 2,4 milions d’euros, i un segon lot, per al servici integral de manteniment d’instal·lacions, per 780.000 euros més. En els dos casos es preveu una duració del contracte de dos anys, amb una possible pròrroga de dotze mesos. La inversió reflectix un important increment respecte al que havien estimat els tècnics municipals, que esperaven un gasto de 500.000 euros a l’any en matèria de vigilància.
D’acord amb l’esborrany l’ordenança que regularà el cobrament de les entrades del futur espai, impulsat pel Govern municipal del PP, la inversió en seguretat privada hauria de ser de 121.557 euros anuals, i la de servicis auxiliars, de 392.405, la qual cosa fa un total de 513.963 euros a l’any pels dos contractes: uns 1,54 milions en els tres anys d’explotació previstos inicialment per a la sala d’exposicions. En canvi, la licitació anunciada este dilluns preveu 2,4 milions d’euros per a un termini bianual, la qual cosa suposa 1,2 milions a l’any i 700.000 euros més del que havia calculat el Servici d’Infraestructures de l’Ajuntament.
Inversió total
A l’espera d’aprovar l’adjudicació de la gestió del museu, que s’està tramitant mitjançant un procediment negociat de manera directa, sense publicitat ni concurs, l’Ajuntament ha iniciat la tramitació de l’ordenança que regularà el cobrament de les entrades del futur espai. En l’esborrany, que ja va avançar este diari, es desglossa tant la inversió prevista per a posar-lo en marxa com el retorn estimat.
En este sentit, el document preveu destinar 4,55 milions al pagament de l’empresa encarregada d’organitzar les exposicions, més d’1,86 milions en gastos de personal, 507.000 euros més en subministraments i neteja, uns 30.000 euros en la contractació del servici de venda d’entrades i més de 382.000 euros per a l’amortització de les obres, en les quals s’han invertit més de 13 milions en total. Amb tot, s’espera que l’Ajuntament d’Alacant destine 7,34 milions d’euros al futur espai museístic durant el pròxim trienni.
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