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El Consell destina 130.000 euros a donar suport a la innovació de la joguetera Miniland
El secretari autonòmic d’Indústria visita les instal·lacions de l’empresa a Onil
El secretari autonòmic d’Indústria, Comerç i Consum, Felipe Carrasco, ha visitat, a Onil, les instal·lacions de la joguetera Miniland per a conéixer de primera mà els processos de disseny, fabricació i desenrotllament dels seus productes. Esta empresa alacantina, dedicada al disseny i a la fabricació de joguets educatius i articles de puericultura, està present en més de 60 països.
En esta estratègia de creixement, Miniland ha comptat amb el suport de la Generalitat per mitjà de l’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), que ha destinat més de 130.000 euros a donar suport a la innovació, la digitalització i la internacionalització de la companyia.
Este suport, finançat per la Unió Europea a través del Programa FEDER Comunitat Valenciana per al període 2021-2027, s’ha materialitzat en projectes de digitalització orientats a millorar l’experiència dels clients, tant en l’atenció com en el producte final, i en el desenrotllament de noves línies de puericultura fabricades amb materials sostenibles, amb les quals l’empresa ha diversificat la seua cartera de productes. Ivace+i ha secundat, igualment, accions de suport estratègic i de promoció internacional de la firma.
Durant la visita, Felipe Carrasco ha subratllat que el sector del joguet “és estratègic per a la nostra economia, genera llocs de treball i forma part de la nostra identitat industrial, i Miniland reflectix com les ajudes es traduïxen en resultats: productes més sostenibles, processos més eficients i més presència en els mercats exteriors”.
En este sentit, el secretari autonòmic d’Indústria ha assenyalat que el Consell “continuarà defenent els interessos de la indústria joguetera valenciana, també en l’àmbit europeu, davant de la competència deslleial de productes que no complixen els estàndards de seguretat”.
Un sector en recuperació
El sector del joguet travessa un moment de recuperació després de diversos exercicis marcats per la incertesa econòmica. La Comunitat Valenciana concentra bona part d’esta activitat: és la tercera autonomia espanyola més exportadora de joguet, amb el 8,8 % del total exportat a escala nacional, i les empreses de la Foia de Castalla facturen prop de l’11 % del total nacional, uns 180 milions d’euros.
Amb esta visita, la Generalitat reafirma el seu compromís amb el teixit industrial de la província d’Alacant i amb un sector que combina tradició, ocupació qualificada i innovació, i que constituïx una de les senyes d’identitat productives de la Comunitat Valenciana.
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