RESCAT
El corrent arrossega mar endins dos caiacs amb quatre persones prop de la Cova Tallada
Salvament Marítim va rescatar dos adults i dos menors que no podien tornar a la costa i els va traslladar posteriorment a Xàbia
Quatre persones, entre elles dos menors, van haver de ser rescatades este diumenge al matí després de quedar atrapades en la mar mentres navegaven en dos caiacs prop de la Cova Tallada, en el litoral de Dénia.
Els afectats, dos adults i dos menors, no podien tornar a la costa, ja que el corrent els estava arrossegant mar endins, segons va informar Salvament Marítim.
L’avís va arribar al 112 a les 7:27 hores
El Centre d’Emergències va rebre l’alerta cap a les 7:27 hores i va traslladar l’avís a Salvament Marítim per a activar l’operatiu.
L’organisme va mobilitzar l’embarcació Salvamar Fénix, que es va dirigir fins a la zona a on es trobaven els dos caiacs.
Poc després de les 8:00 hores, Salvament Marítim va confirmar que les quatre persones havien sigut rescatades. Posteriorment van ser traslladades fins a Xàbia.
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