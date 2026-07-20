El director de l’IVAJ visita els Tallers d’Estiu
Tercera setmana d’activitats gratuïtes en el Centre Juvenil de la Nucia, amb places esgotades
Divendres passat, 17 de juliol, va finalitzar la tercera setmana de tallers de la “Ludoteca d’estiu, aventures estiuenques”, del Centre Juvenil. Durant estos dies, els més menuts han gaudit de taller de cuina, treballs manuals, jocs i la tradicional festa de l’aigua dels divendres. Estes activitats estivals van rebre, divendres de matí, la visita de Vicente Ripoll, director general de l’IVAJ, acompanyat de Gemma Márquez, regidora de Joventut de l’Ajuntament de la Nucia.
Les places estan esgotades, amb més de 90 xiquetes i xiquets que acudixen al Centre Juvenil, a on es registren plens cada dia d’este mes de juliol. La completa programació de tallers gratuïts inclou treballs manuals, jocs, ioga, festes aquàtiques… L’objectiu d’estes activitats és formar i entretindre la població infantil i juvenil de la Nucia durant les vacacions escolars d’estiu, al mateix temps que ajuden les famílies en la conciliació de la vida laboral i familiar.
Esta iniciativa està organitzada per les regidories de Joventut i d’Igualtat i Polítiques Inclusives, amb la col·laboració de Creactiva Events i Serveis, l’IVAJ i Corresponsables, del Ministeri d’Igualtat. Està finançada amb els fons transferits pel Ministeri d’Igualtat a través del Pla Corresponsables que gestiona la Generalitat Valenciana.
Tallers gratuïts
Durant tot el mes de juliol, el Centre Juvenil de la Nucia desenrotlla els tallers estivals matutins de treballs manuals, amb un gran èxit i inscripcions esgotades. Més de 90 xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys acudixen cada dia al Centre Juvenil a participar en estes activitats gratuïtes que permeten entretindre els més menuts durant les vacacions escolars d’estiu. Esta setmana s’han fet els tallers de cuina, “Construïx la teua ciutat”, concurs de talents, taller de botelles de la calma i la tradicional Festa de l’Aigua que se celebra tots els divendres.
Enguany hi ha programats 20 tallers, els quals inclouen treballs manuals, jocs, creació de peces artesanes i festes de l’aigua, que cada divendres convertixen l’entrada del Centre Juvenil en un xicotet parc aquàtic. Unes activitats que ajuden a socialitzar i fer noves amistats.
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