MUNDIAL 2026
De la Fuente, després de coronar-se campió: “Estos jugadors són un exemple per a Espanya”
El seleccionador espanyol es va mostrar emocionat després de guanyar la final del Mundial contra l’Argentina i va definir que viure el que ha viscut esta selecció “és meravellós”
Jordi Delgado
Espanya és campiona del món. Domini total de l’equip de Luis de la Fuente en este Mundial 2026, en el qual ha aconseguit la segona estrela per a la samarreta de la “roja”. L’entrenador més veterà a guanyar la Copa del Món ho va fer amb solvència, confiant en els seus jugadors i amb una idea de joc clara. Això és el que l’ha fet liderar un equip per a guanyar l’Eurocopa, la Nations League i coronar-lo finalment amb el Mundial.
“Sent molt d’orgull per esta generació de futbolistes, que han anat creixent amb esta idea, fins a fer-la millor. Estos jugadors han donat un exemple de grup i de família. Tenen un talent excepcional. Sent orgull per haver-los acompanyat en este trajecte”, va dir el seleccionador nacional, emocionat, a RTVE, una vegada finalitzat l’encontre en el MetLife Stadium de Nova Jersey.
El de La Rioja va voler “mirar arrere” i va definir que viure el que ha viscut la selecció “és meravellós. Estos jugadors són un exemple per a l’esport espanyol, per a la joventut i per a tota Espanya. Junts som més forts i això no ho oblidem”.
Quant al joc, De la Fuente va dir que només les “intervencions del Dibu” Martínez van evitar que el partit es decidira abans. “El partit s’havia d’haver decantat molt abans. Però açò és la final d’un campionat del món i contra deu jugadors hem hagut de patir. Hem demostrat que estem preparats per a tot”, va comentar davant dels mitjans.
Luis de la Fuente va assumir el rol de seleccionador nacional després del Mundial de Qatar 2022. El d’Haro va prendre les regnes del combinat espanyol en substitució de Luis Enrique Martínez i, a penes un any després, ja tocava metall amb la Nations League 2023, en una final en la qual la “roja” va superar Croàcia. L’Eurocopa no va fer més que reforçar l’aposta de l’RFEF amb el de La Rioja. Espanya va protagonitzar un torneig completíssim, en el qual va derrotar França en semifinals i va imposar-se a Anglaterra a Berlín amb el ja recordat gol de Mikel Oyarzabal.
L’única taca en l’impol·lut palmarés de De la Fuente va ser la Nations League de 2025. Espanya va empatar contra Portugal, però va acabar cedint el títol en els llançaments de penals.
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