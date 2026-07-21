Elx CF
Affengruber i Sangare s’incorporen este dissabte a la pretemporada de l’Elx
L’austríac va estar en el Mundial i l’il·licità es va proclamar campió d’Europa sub-19 amb la selecció espanyola
A falta de fitxatges, Martín Anselmi tindrà esta setmana la seua plantilla al complet per a iniciar la fase decisiva de la pretemporada en l’Elx. Este dissabte està previst que s’incorporen al treball Affengruber i Sangare, els dos membres de la plantilla que durant l’estiu han tingut compromisos internacionals.
D’esta manera, els dos defenses reforçaran una plantilla que fins a la data no té cares noves. Affengruber va disputar el Mundial amb la selecció d’Àustria, encara que no va comptar amb cap minut en cap dels quatre partits que va jugar el seu equip contra Jordània, l’Argentina, Algèria i Espanya.
El combinat centreeuropeu, que en el torneig, curiosament, es va enfrontar a les dos seleccions finalistes, va caure eliminat en setzens de final contra la posterior campiona mundial. Allò va ocórrer el dia 2 de juliol, per la qual cosa Affengruber comptarà amb tres setmanes de vacacions.
En este temps, el futbolista haurà pogut desconnectar dels rumors al voltant del seu futur. Affengruber acaba contracte en 2027 i té nombrosos equips interessats a aconseguir els seus servicis. El central està encantat en l’Elx i, malgrat ser conscient que té una oportunitat professional de fer un pas avant en la seua carrera, de moment només pensa a tornar al treball al costat dels seus actuals companys.
Sangare, campió
Sangare, per la seua banda, es va proclamar campió d’Europa sub-19 amb una “rojita” que va arrasar en el torneig disputat a Gal·les, en el qual el lateral il·licità va alternar la titularitat amb el madridista Fortea. Este va ser el colofó perfecte d’un curs que va iniciar en la Roma, per a posteriorment ser cedit al club de la seua ciutat i acabar firmant en propietat, després d’executar l’Elx l’opció de compra pactada en el contracte de préstec.
Ara iniciarà una nova fase en la qual, malgrat la seua joventut, espera ser important en els plans d’Anselmi. En el seu cas, la selecció va disputar la final europea el passat 11 de juliol, per la qual cosa tindrà quasi dos setmanes de descans abans de posar-se a les ordes del seu nou entrenador.
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