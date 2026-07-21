Concert gratuït de la Jove Banda Simfònica de la Comunitat Valenciana a la Nucia
Estrenarà la simfonia The Creation, del compositor Ferrer Ferran
Este divendres 24 de juliol, a les 19:30 hores, l’Auditori de la Nucia acollirà el concert de la Jove Banda Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Serà una actuació especial amb l’estrena mundial de la simfonia The Creation, del compositor valencià Ferrer Ferran. L’entrada per a este concert és gratuïta amb invitació, que cal arreplegar esta setmana en les taquilles de l’Auditori o en l’enllaç següent: https://culturalanucia.com/eventos/concert-destiu-fsmcv/
En el Concert d’Estiu, la Jove Banda Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana estarà dirigida per Sergio Díaz.
Programa del concert
En el seu Concert d’Estiu en l’Auditori de la Nucia, la Jove Banda Simfònica FSMCV interpretarà el programa següent: Art i cultura, d’Iván Romero; The Creation - Symphony No. 5, de Ferrer Ferran (estrena absoluta per a commemorar el 25é aniversari de la Jove Banda Simfònica de l’FSMCV); Lo cant del valencià, de Pedro Sosa, i Third Symphony ‘Jalupe’ for Wind Orchestra, de Luis Serrano Alarcón.
Més informació en: https://culturalanucia.com/eventos/concert-destiu-fsmcv/
La Jove Banda Simfònica (JBS)
La Jove Banda Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (JBS FSMCV) és una unitat artística d’alt rendiment musical formada per jóvens intèrprets procedents de les societats musicals valencianes.
La JBS es va constituir de manera oficial l’any 2000 amb l’objectiu inicial que les societats musicals valencianes estigueren representades en el VIII Festival Nacional de Bandes de Música que la Confederació Espanyola de Societats Musicals (CESM) va organitzar a València en 2001. Després de l’èxit obtingut, la seua estructura es va consolidar amb la participació en nombroses trobades nacionals i internacionals.
Actualment, la Banda compta amb 80 músics d’entre 18 i 28 anys pertanyents a alguna de les societats musicals afiliades a la Federació. El seu director actual és Sergio Díaz.
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