El Palau Provincial rep la visita dels xiquets i xiquetes sahrauís del programa solidari “Vacacions en pau”
El president Toni Pérez destaca el compromís de la institució amb este projecte, així com la generositat de les famílies d’acolliment
La Diputació d’Alacant es bolca un any més en el programa d’acolliment temporal “Vacacions en pau”. El Palau Provincial ha rebut, este matí, la visita dels xiquets i xiquetes que este estiu participen en esta iniciativa solidària, encaminada a oferir als menors sahrauís una experiència enriquidora amb famílies alacantines.
“La vostra presència ací ens inspira i ens fa ser més conscients de la necessitat que tots fem el possible per a viure en un món millor”, ha assenyalat el president de la Diputació, Toni Pérez, que no ha volgut perdre’s l’oportunitat de saludar els menors que integren enguany la delegació, així com les seues famílies d’acolliment.
Així mateix, el responsable institucional ha destacat el treball de la Coordinadora d’Associacions de Solidaritat del Poble Sahrauí, encarregada de gestionar este projecte, “que permet als menors eixir temporalment dels campaments de refugiats de Tindouf, a Algèria, a on viuen en dures condicions, per a gaudir d’unes setmanes de descans, cures mèdiques i convivència”, així com la implicació, el compromís i la generositat de les famílies d’acolliment, “sense les quals esta proposta no seria possible”.
Per la seua banda, la diputada de Benestar Social, Loreto Serrano, que també ha participat en este acte, ha recordat que la Diputació d’Alacant “col·labora des dels seus inicis, fa més de trenta anys, amb este il·lusionant projecte, que és un exemple de generositat i enfortiment dels llaços d’amistat entre el poble sahrauí i la societat alacantina”.
El nombre de menors que es beneficien este any del programa és de 43, amb edats compreses entre els 8 i els 12 anys. Durant la seua estada en la província, que serà de dos mesos, les famílies alacantines d’acolliment brinden a estos menuts l’oportunitat de gaudir d’unes vacacions en un entorn diferent, allunyat de les dures condicions del desert. A més, en este període, els xiquets accedixen a revisions mèdiques, milloren la seua nutrició i viuen experiències lúdiques, culturals i educatives que contribuïxen al seu desenrotllament personal.
La recepció, celebrada en el saló de plens, ha comptat també amb la presència del delegat sahrauí a Alacant, Lehbid Ali Salem; la presidenta de la Coordinadora d’Associacions de Solidaritat del Poble Sahrauí, Ángela Carrillo, així com amb Óscar Llopis, tresorer i relacions públiques de l’entitat, i Javier Quesada, responsable del programa “Vacacions en pau”. Tots ells han agraït el suport de la Diputació d’Alacant i han insistit en la necessitat de posar fi a un conflicte que dura ja cinquanta anys.
Finalment, Toni Pérez ha traslladat l’afecte amb la qual són rebuts i els ha recordat que sempre tindran les portes d’esta casa obertes. “Ací teniu la vostra casa i la tindreu sempre”, ha conclòs.
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