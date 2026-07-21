Prototip
El port d’Alacant prova una embarcació autònoma preparada per a combatre el narcotràfic
La nau, no tripulada i equipada amb IA, compta amb tecnologia alacantina i ucraïnesa i està concebuda per a missions de vigilància i seguretat marítima
El port d’Alacant ha sigut escenari, este dimarts, de les proves de navegació i demostració d’una embarcació no tripulada i d’última generació, equipada amb intel·ligència artificial (IA), concebuda per a missions de vigilància, patrulla i seguretat marina, incloent-hi les de la lluita contra el narcotràfic. La llanxa compta amb tecnologia alacantina i ucraïnesa, en un projecte que situa la ciutat com a punt de referència per a l’assaig de tecnologies avançades aplicades a la seguretat i vigilància marítima.
La iniciativa, impulsada per Cyberdatacontrol, SL, ha permés comprovar, en un entorn operatiu real, les capacitats del BNK Serie M Versión Patrulla, un vaixell autònom desenrotllat per a dur a terme missions de vigilància costanera, reconeixement i suport a operacions marítimes mitjançant sistemes de navegació intel·ligent i intel·ligència artificial. Pot assolir una velocitat de 53 nucs, la qual cosa equival a uns 100 quilòmetres per hora.
Les proves s’han desenrotllat en el moll 19 del port d’Alacant, a on s’han avaluat maniobres de precisió i navegació assistida i autònoma.
Entre les tecnologies que incorpora el sistema destaquen la navegació autònoma mitjançant rutes programades, radars d’última generació, visió tèrmica i intel·ligència artificial per a la identificació d’embarcacions, persones i objectes flotants, així com comunicacions redundants per xarxes mòbils i satèl·lit. El sistema també és capaç d’executar protocols automàtics de seguretat en cas de pèrdua de comunicacions, de manera que es garantix la detenció controlada de l’embarcació i la recuperació remota del control per part de l’operador.
El projecte no preveu instal·lacions permanents en el port, ja que el vaixell serà transportat en remolc, botat per a la realització de les proves i retirat una vegada concloses les demostracions. Tot l’operatiu es desenrotlla en coordinació amb l’Autoritat Portuària i Capitania Marítima, seguint la normativa vigent per a garantir la seguretat de la navegació.
La demostració ha permés donar a conéixer el potencial d’esta tecnologia per a aplicacions civils i de seguretat, incloent-hi la vigilància d’infraestructures crítiques, la protecció portuària, el control del trànsit marítim, el monitoratge ambiental i el suport a operacions de busca i rescat. “És una embarcació dissenyada per a totes aquelles operacions en les quals les persones no hagen d’estar-hi per motius de seguretat”, ha declarat Alexey Krupnov, un dels impulsors del projecte.
Defensa
En la cita han estat presents representants institucionals, així com de l’Exèrcit i la Guàrdia Civil, tenint en compte el potencial de l’embarcació per a operacions tant civils com de defensa i seguretat. De fet, en el desenrotllament de la nau han participat enginyers ucraïnesos especialitzats en el maneig de drons, unes aeronaus que s’estan utilitzant molt en el conflicte bèl·lic que enfronta el país amb Rússia.
La prova d’embarcació autònoma coincidix amb la publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de l’ordenança per a regular un entorn controlat de proves de tecnologies innovadores en el recinte portuari. El text serà elevat per a ser aprovat en el pròxim consell d’administració de l’Autoritat Portuària i té com a objectiu compatibilitzar l’impuls a la innovació amb la protecció de la seguretat de les persones, les instal·lacions i els béns públics. Així mateix, la norma busca fomentar la innovació oberta per a millorar l’eficiència, la sostenibilitat i la competitivitat del sistema logisticoportuari, atraure talent i emprenedoria al sector i afavorir la col·laboració entre entitats públiques i privades.
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