VIOLÈNCIA MASCLISTA
Quatre dones mortes amb violència en les últimes hores: almenys tres casos s’investiguen com a presumptes crims masclistes
La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere recapta informació sobre els successos, que podrien elevar a 33 les dones assassinades a Espanya en 2026
Una successió de morts violentes de dones ha activat, en les últimes 24 hores, quatre investigacions a Alacant, Toledo i Màlaga. Tres dels casos presenten indicis que apunten a possibles crims masclistes i estan sent analitzats com a tals, mentres que a Benahavís la investigació es troba encara en una fase inicial. Dos dels presumptes responsables han sigut detinguts i un altre va morir després de precipitar-se des d’un mirador.
A Almoradí, Alacant, la Guàrdia Civil ha detingut, este dimarts, un home de 61 anys per matar presumptament la seua exdona, Mari Carmen, de 56 anys, en una vivenda del centre de la localitat. El cos de la víctima va ser localitzat durant la nit de dilluns i la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere està recaptant informació sobre el succés. Segons fonts pròximes a la investigació, l’arrestat tenia antecedents relacionats amb denúncies per violència de gènere, segons ha pogut confirmar Información de fonts pròximes a la investigació.
A Alameda de la Sagra, a Toledo, una dona ha mort apunyalada amb una arma blanca presumptament per la seua parella, un home de 48 anys que ha sigut detingut per la Guàrdia Civil. Un dels fills de la víctima, de 26 anys, va alertar el 112 de l’agressió, que va tindre lloc de matinada en una vivenda de la plaça España. En el domicili es trobaven tres fills més de la parella, un d’ells menor d’edat. L’investigat, que presentava talls en les monyiques, va ser traslladat a l’hospital. La morta no figurava en el sistema VioGén i no constaven antecedents per fets similars.
A Antequera, Màlaga, la Policia Nacional investiga la mort d’una dona d’uns 30 anys, el cadàver de la qual es va trobar amb ferides d’arma blanca en la seua vivenda del centre històric, este dilluns. Hores abans, la seua parella havia mort després de precipitar-se des d’un mirador de l’entorn de l’Alcazaba. La principal hipòtesi és que l’home va agredir mortalment la dona i després es va suïcidar. Els dos tenien dos fills, de quatre i set anys, i havien estat inclosos en el sistema VioGén, encara que les mesures de protecció havien cessat recentment.
El quart cas s’investiga a Benahavís, també a Màlaga, a on una dona ha sigut trobada morta este dimarts amb signes de violència en l’interior d’una vivenda. De moment no han transcendit la identitat ni l’edat de la víctima, tampoc les circumstàncies concretes de la mort o la possible relació amb l’autor. Els investigadors treballen per a aclarir els fets i determinar si es tracta d’un altre crim masclista.
En cas de confirmar-se estos quatre casos com a crims masclistes, el nombre de dones assassinades per violència de gènere a Espanya ascendiria a 33 de l’inici de l’any ençà.
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