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Programació cultural

Coneix Ágora 26, el nou cicle de concerts del Campello per a este estiu

Artistes com Los Saxos del Averno, Cantes Malditos o Lorena Álvarez se citaran en la Casa de Cultura de la localitat del 30 de juliol a l’1 d’agost – Les entrades ja estan disponibles

Los Saxos del Averno, un dels màxims exponents de la música negra a Espanya

Los Saxos del Averno, un dels màxims exponents de la música negra a Espanya / INFORMACIÓN

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Juan Fernández

Juan Fernández

Alacant

Tres concerts a l’aire lliure en el recinte de la Casa de Cultura del Campello. La regidoria que dirigix Dorian Gomis ha preparat diverses actuacions programades per al cap de setmana del 30 i 31 de juliol i 1 d’agost, en què, sota el nom d’Ágora 26, oferirà els recitals de Los Saxos del Averno, Cantes Malditos i Lorena Álvarez. Els tres concerts arrancaran a les 22 hores i les entrades estan a la venda en el portal https://cultcampello.janto.es.

La programació arranca el 30 de juliol amb Los Saxos del Averno, un grup considerat un dels màxims exponents de la música negra a Espanya. Des del seu debut amb Roasted Sinner, del qual es va fer eco l’emissora britànica BBC en el seu llegendari programa The Craig Charles Funk and Soul Show, han rebut una allau de bones crítiques i premis, i la fama dels seus incendiaris directes no ha parat de créixer.

El cantaor Antonio Fernández y el guitarrista Pedro de Dios (Guadalupe Plata) forman Cantes malditos

El ‘cantaor’ Antonio Fernández i el guitarrista Pedro de Dios (Guadalupe Plata) formen Cantes Malditos / INFORMACIÓN

Partixen del rock-and-roll dels anys cinquanta per a crear cançons originals que agafen per la solapa i posen a ballar l’oient. Les seues lletres conten històries crues, dibuixen personatges dignes de la millor novel·la negra i desborden un sentit de l’humor ben mordaç. El seu directe és intens, físic i festiu, d’eixos que no es conten: es ballen. Un so i un camí amb una identitat pròpia: saxos, foc i molt de groove, música pensada per al cos, no per a la vitrina.

L’endemà, el 31 de juliol, serà el torn de Cantes Malditos. El cantaor Antonio Fernández i el guitarrista Pedro de Dios (Guadalupe Plata) unixen els cants ancestrals amb el blues subterrani en un disc emocionant que obri la porta a una cosa diferent. Respecte als integrants, el cantaor ha demostrat un coneixement extens del cant que interpreta i al guitarrista li van concedir en 2013 el Premi Ojo Crítico que atorga Ràdio Nacional d’Espanya en la categoria de música moderna.

Lorena Álvarez es la encagade de cerrar el ciclo Ágora 26 en El Campello

Lorena Álvarez és l’encarregada de tancar el cicle Ágora 26 al Campello / INFORMACIÓN

El cicle el tancarà, el dissabte 1 d’agost, la cantant asturiana Lorena Álvarez. Vinculada durant anys al món de la pintura, a partir de 2010 decidix començar a compondre música que compartix amb amics i familiars. Animada per l’èxit d’esta, acaba publicant en 2012 la seua primera col·lecció de cançons sota el títol La cinta, amb el segell Sones, en format casset, i regalava amb l’àlbum un walkman de baix cost perquè qualsevol poguera escoltar-lo. 

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La seua influència principal és el grup Vainica Doble, tot i que, en la seua síntesi d’indie pop i música tradicional, ella mateixa reconeix l’ascendent de Violeta Parra, Leonard Cohen i Patti Smith. A més de les composicions, és autora dels dissenys i de les il·lustracions dels seus discos, i en les entrevistes sempre deixa clara la seua gran implicació en la part visual del projecte.

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