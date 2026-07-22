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Segons ‘The New York Times’

Els Estats Units arriben a un acord amb l’Aràbia Saudita per a desenrotllar un programa nuclear

El pacte, que podria anunciar-se formalment este dimecres, permetria enriquir urani a Riad, un dels principals aliats dels EUA a l’Orient Mitjà

El president dels EUA, Donald Trump, i el príncep hereu de l’Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, en la Cort Reial del Palau Al-Yamamah, a Riad, el 13 de maig de 2025

El president dels EUA, Donald Trump, i el príncep hereu de l’Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, en la Cort Reial del Palau Al-Yamamah, a Riad, el 13 de maig de 2025 / EFE

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EFE

Washington

El Govern dels Estats Units ha arribat a un acord amb l’Aràbia Saudita que permetria a este país àrab tindre un programa nuclear civil i li obriria potencialment la porta a l’enriquiment d’urani, segons informen este dimecres diferents mitjans. L’acord busca enfortir els llaços entre els EUA i l’Aràbia Saudita en un context de tensió per la guerra a l’Iran, segons The New York Times. El mateix mitjà assenyala que l’Administració estatunidenca planeja firmar i anunciar formalment este dimecres l’acord al qual ha arribat amb Riad.

L’Aràbia Saudita és un dels aliats de Trump al golf Pèrsic i l’únic país de la regió que no està sent atacat per l’Iran des que els EUA i la República Islàmica van reprendre les hostilitats fa dos setmanes, la qual cosa ha suposat una ruptura de l’alto el foc que van firmar el 18 de juny.

Recentment, l’Aràbia Saudita sí que ha sigut blanc d’atacs a causa d’un altre conflicte en la regió, el que enfronta els rebels houthis amb el Govern del Iemen reconegut internacionalment. I és que, des de 2015, el regne saudita està al capdavant d’una coalició militar en favor d’este govern.

Els rebels van llançar, la setmana passada, projectils contra la monarquia àrab, a qui va atribuir un atac previ a l’aeroport internacional de Sanà, capital iemenita, per a impedir l’aterratge d’un avió iranià que transportava una delegació dels houthis que tornava al Iemen des de Teheran després d’assistir a les exèquies de l’aiatol·là Ali Khamenei.

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Enmig d’eixa escalada de tensió, els rebels houthis del Iemen també han imposat, en els últims dies, un embargament marítim contra l’Aràbia Saudita, que s’unix al bloqueig de l’estret d’Ormuz per la guerra de l’Iran. A més, els Estats Units han aprovat recentment la venda a Riad de coets d’alta precisió per uns 2.000 milions de dòlars.

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