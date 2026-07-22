Elx CF
L’Elx accelera per a incorporar Deiver Machado
El defensa colombià, que està lliure, podria ser la primera cara nova de la 2026-2027
L’espera pel primer fitxatge de l’Elx de la temporada 2026-2027 o, més ben dit, la primera cara nova, podria acabar prompte. El defensa colombià Deiver Machado i el club il·licità acceleren la negociació per a la seua incorporació a les files dirigides per Martín Anselmi, en un reforç que arribaria per a enfortir el flanc esquerre de la saga.
Machado, de 32 anys (en complirà 33 en setembre), està lliure després d’haver finalitzat, el mes de juny passat, el seu contracte amb el Nantes francés, a on ha militat l’última mitja temporada. Anteriorment, va jugar en el Lens, també del país francés, entre 2021 i desembre de 2025, el Tolosa (2020-2021), el Gant belga i, en el seu país, l’Atlético Nacional i el Millonarios.
El colombià és un lateral esquerre, que també podria actuar com a interior, de 173 centímetres d’altura i una ja destacada trajectòria a Europa. Amb la selecció absoluta del seu país ha sigut internacional 16 vegades i recentment va ser convocat per al Mundial que va guanyar Espanya diumenge passat, en el qual el combinat cafeter va ser eliminat per Suïssa en els octaus de final.
Debut mundialista
El possible nou jugador de l’Elx va participar únicament en l’últim partit de la fase de grups de Colòmbia, contra Portugal, en el qual va contindre els diferents atacants portuguesos, entre ells Cristiano Ronaldo o Pedro Neto, que curiosament és cosí de Martim, amb qui Machado ara podria compartir equip amb la franja verda al pit. Aquell duel va acabar en empat sense gols i les dos seleccions van passar de ronda.
Durant la resta del torneig, ha sigut suplent de l’exfranjaverd Mojica, amb qui compartix un perfil de carriler ofensiu. En el seu moment, Machado va arribar a estar en l’òrbita de l’Atlètic de Madrid i, com que està lliure, té més ofertes damunt de la taula. En un moviment que podria indicar que el seu futur en la ciutat de les palmeres està prop de concretar-se, el futbolista ja ha seguit el club en les xarxes socials.
Deiver Machado ha disputat 120 partits en la Ligue 1 francesa, per la qual cosa, en cas de fitxar per l’Elx, no requeriria un període d’adaptació a l’elit europea. El curs passat va jugar cinc partits amb el Lens (276 minuts) i 14 amb el Nantes (911 minuts), i va viure les dos cares del futbol: el Lens va acabar el campionat com a subcampió, només per darrere de l’inassolible PSG, i el Nantes va acabar penúltim i va descendir de categoria.
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