Infraestructures
L’ombra en parcs infantils d’Alacant anunciada en gener arribarà en novembre
L’Ajuntament adjudica la instal·lació d’ombralls en àrees de joc de l’avinguda Niza, la d’UNICEF i la plaça Florida Portazgo, pendent des de març, amb un termini d’execució de quatre mesos i un pressupost de quasi 200.000 euros
L’Ajuntament d’Alacant encarrega la instal·lació de tendals en tres parcs infantils de la ciutat que es va anunciar el mes de gener passat. Encara que el contracte estava a punt per a adjudicar en març, segons la Mesa de Contractació, no ha sigut fins a este mes de juliol quan l’executiu municipal ha completat el tràmit. Així, doncs, els ombralls promesos a principis d’any arribaran, si es complixen els terminis previstos, el mes de novembre.
La Junta de Govern Local ha adjudicat a la mercantil Mediterránea de Servicios el contracte relatiu al subministrament i a la instal·lació de zones d’ombra en tres àrees infantils de la ciutat, per un import total de 193.421 euros. Amb esta iniciativa impulsada pel PP de Luis Barcala en el marc dels seus acords amb el grup Vox, l’Ajuntament instal·larà nous tendals en les àrees infantils de l’avinguda Niza (enfront de la platja de Sant Joan), l’avinguda UNICEF i la plaça Florida Portazgo.
La regidora d’Infraestructures, Cristina García, ha assenyalat que l’executiu local continua “fent passos per a millorar el confort de la població en els espais públics, especialment de xiquets i majors, davant de les altes temperatures”, i ha remarcat que “cal adaptar-se a la realitat climàtica i buscar possibles solucions que passen per iniciatives com esta”.
Segons ha informat l’Ajuntament en un comunicat, estes estructures “milloraran les condicions de seguretat, salubritat i confort climàtic en àrees recreatives freqüentades principalment per la població infantil”. A més, segons el consistori, esta primera intervenció “permetrà avaluar com funcionen els equipaments proposats per a aconseguir l’adaptació de la ciutat a les altes temperatures, el grau d’utilització i satisfacció de la ciutadania i els seus efectes en el benestar de qui els gaudixen, amb la vista posada a estendre estes mesures de manera més àmplia en altres espais de la ciutat”.
D’altra banda, i dins dels pressupostos participatius, la Junta de Govern Local ha aprovat també el projecte per a generar espais d’ombra en les zones de jocs de les places del barri de Rabassa, concretament en la plaça Major de Rabassa i en el parc Pintor Lorenzo Aguirre. El pressupost per a executar les obres, pendents de licitació, ascendix a 139.652 euros, i, una vegada s’adjudique, disposarà d’un termini d’execució de quatre mesos.
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