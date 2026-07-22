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DINAR

La Unió d’Europeistes i Federalistes de la Comunitat Valenciana celebra la seua trobada estival a Sant Vicent del Raspeig

La cita va reunir representants polítics, antics càrrecs públics i dirigents socials vinculats al projecte europeu i federalista

La Unió d’Europeistes i Federalistes de la Comunitat Valenciana celebra la seua trobada estival a Sant Vicent del Raspeig

La Unió d’Europeistes i Federalistes de la Comunitat Valenciana celebra la seua trobada estival a Sant Vicent del Raspeig / INFORMACIÓN

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INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

La Unió d’Europeistes i Federalistes de la Comunitat Valenciana va celebrar, a Sant Vicent del Raspeig, el seu tradicional dinar estival, en el qual van participar Carles Arques, president d’UEF-CV; Domènec Ruiz Devesa, exeurodiputat i president de la Unió de Federalistes Europeus; l’exdiputada Juana Serna; els exsenadors José Asensi i Ángel Franco; Luis Almarcha, exdirector territorial d’Educació i Cultura, i el dirigent veïnal Andrés Cremades.

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