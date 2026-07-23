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Alacant trau a concurs la gestió de 13 vivendes per a acollir persones vulnerables

El servici s’oferirà durant dos anys per a allotjar temporalment i atendre ciutadans i famílies en risc d’exclusió

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Manuel Lillo

Manuel Lillo

Alacant

Una ferramenta per a pal·liar un fenomen a l’alça. La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Alacant ha tret a licitació un servici que oferix la Regidoria de Benestar Social, dirigida per Begoña León (PP), per a oferir allotjament temporal i atenció a persones que viuen en risc d’exclusió.

Es tracta d’un total de 13 vivendes per a famílies i persones en esta situació i que l’executiu local ha tret a concurs amb un pressupost base d’1.132.680 euros i dos anys de termini, que seran prorrogables dos anys més. El servici inclourà un equip especialitzat amb un coordinador, treballadors socials, educadors i auxiliars per a garantir l’atenció individualitzada a les persones en risc d’exclusió social.

El temps d’estada en esta xarxa de vivendes per a les persones usuàries serà de 12 mesos, i des de l’Ajuntament expliquen que els tècnics implicats treballaran amb les famílies i persones vulnerables amb “itineraris de suport” en el procés d’integració social, “fonamentals per a prestar una resposta ràpida i eficaç a situacions greus d’exclusió residencial”. Segons les entitats socials, actualment hi ha unes tres-centes persones sense llar en el terme municipal d’Alacant.

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La regidora de Benestar Social, Begoña León, ha explicat que el servici d’“allotjament alternatiu i temporal” servirà per a “previndre i actuar en situacions residencials de caràcter greu”, i que comptarà amb “el suport d’especialistes” fins que els beneficiaris “aconseguisquen refer la seua situació i assolisquen una autonomia suficient per a poder desimboldre’s en la societat”.

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