Col·laboració publicoprivada
Baleària participa en la creació del ‘hub’ de Formació Professional de Mobilitat Marítima Sostenible
La naviliera, amb seu a Dénia, se suma al Ministeri d’Educació i a altres entitats del sector en una aliança estatal per a dissenyar cursos específics davant dels reptes del transport marítim
La naviliera Baleària participa en el nou hub de Formació Professional (FP) per a la Mobilitat Marítima Sostenible. La iniciativa publicoprivada està promoguda pel Ministeri d’Educació i busca formar les noves generacions en tecnologies ecoeficients i donar resposta a les necessitats de qualificació del sector.
A més de la companyia deniera, participen en este hub firmes i entitats de referència com ara Astilleros Armón, Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Fundación Puertos de Las Palmas, Navantia, la Fundació Valenciaport i Asociación Alianza Net-Zero Mar. La seua labor se centrarà a actualitzar l’oferta formativa i adaptar-la a l’accelerat procés de transició energètica que viu el sector, i mitigar les dificultats actuals en la captació de perfils qualificats.
Per al president de Baleària, Adolfo Utor, “este hub constituïx un instrument estratègic per a retindre talent a Espanya i garantir que la transició verda genere ocupació juvenil d’alta qualificació, estable i amb perspectives de desenrotllament professional”. Així mateix, Utor ha destacat que, “amb este acord, la naviliera consolida el seu paper clau en la vertebració del talent i l’enfortiment de l’ecosistema marítim espanyol, i reafirma el seu compromís amb l’educació i amb els professionals que faran possible el transport marítim del futur”.
Nou espai
Esta formació permetrà que l’educació sectorial evolucione al ritme de navilieres, ports i drassanes i oferisca als estudiants eixides professionals estables, vinculades a la tecnologia i amb capacitat de creixement. Així, la col·laboració facilitarà la definició de perfils curriculars altament especialitzats, com ara especialistes en manteniment de motors duals, tècnics en sistemes de bateries elèctriques, experts en combustibles renovables, operadors de sistemes de connexió elèctrica a port (OPS) o professionals especialitzats en digitalització i ciberseguretat marítima.
L’acte de firma s’ha celebrat amb la presidència de la ministra d’Educació, Formació Professional i Esports, Milagros Tolón, i ha servit per a formalitzar la creació de cinc nous espais de col·laboració sectorial. Estos hubs constituïxen un espai privilegiat entre l’Administració pública i les empreses, que permetrà identificar i traslladar ràpidament les demandes reals del teixit productiu al sistema d’FP. D’esta manera, s’afavorix tant la modernització de l’oferta formativa i l’impuls de projectes d’innovació, com la participació empresarial en l’acreditació de competències i en l’aprenentatge pràctic de l’alumnat.
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