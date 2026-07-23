Ciclisme
Benidorm acollirà la Gala del Ciclisme UCI que distingirà els millors de la temporada
La cita tindrà lloc el 9 de desembre i reunirà les figures més destacades de l’escamot internacional masculí i femení
La Unió Ciclista Internacional (UCI) ha anunciat hui que Benidorm acollirà, el pròxim 9 de desembre, la Gala del Ciclisme UCI, una cita que reunirà les figures més destacades del ciclisme professional en ruta, masculí i femení, en una vetlada que servirà per a celebrar els principals assoliments de la temporada, els èxits dels millors corredors del món i la seua popularitat entre els aficionats.
En la gala tindrà lloc una cerimònia d’entrega de premis que distingirà els millors ciclistes (hòmens i dones), equips i països en l’UCI World Ranking 2026, a més de reconéixer les actuacions més memorables de la temporada. Així mateix, s’entregaran trofeus als millors ciclistes masculí i femení de l’any, triats pels aficionats. De fet, els guanyadors seran revelats en directe sobre l’escenari, després d’una votació que es durà a terme principalment a través de les plataformes digitals de l’UCI.
Situada en una regió que s’ha consolidat en els últims anys com una destinació d’entrenament de referència per a ciclistes internacionals, Benidorm oferirà l’escenari ideal per a la Gala del Ciclisme UCI, un esdeveniment que, a partir d’ara, se celebrarà anualment al finalitzar la temporada. En l’edició de 2026, els corredors, equips, organitzadors i socis se citaran en el Centre Cultural de Benidorm en una cerimònia que es retransmetrà en directe per televisió (a Europa) i a través del canal de YouTube de l’UCI (per a tothom), amb cobertura en totes les plataformes de l’UCI.
El president de l’organisme ciclista, David Leppartient, ha afirmat que “el ciclisme gaudix del protagonisme que té hui dia gràcies, sobretot, als ciclistes, als equips i a les federacions”. En eixe sentit, ha afegit que “els seus èxits i la seua dedicació mereixen un reconeixement oficial, i, per això, “la Gala del Ciclisme UCI no només homenatjarà els millors, sinó que celebrarà tota la comunitat del ciclisme professional en ruta, tant masculí com femení”. Sobre la seu de la gala, Leppartient ha subratllat que, “gràcies als seus vincles profunds amb este esport, Benidorm és la seu ideal per a este nou i prestigiós esdeveniment”.
Per la seua banda, l’alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha ressaltat que, “al llarg dels anys, Benidorm ha forjat una relació sòlida amb el ciclisme internacional”, i ha recordat que, “des de fa quatre anys, la nostra ciutat ha acollit amb orgull una prova de la Copa del Món de Ciclocròs UCI, i ara és candidata per a albergar els Campionats del Món UCI de Ciclocròs en 2031”. A més, molts anys abans, en 1992, “la ciutat va ser seu dels Campionats del Món de Ciclisme en Ruta de l’UCI”, amb la qual cosa “acollir la Gala del Ciclisme de l’UCI suposa una altra fita important que reforça el nostre compromís amb este esport i consolida encara més Benidorm com una de les principals destinacions ciclistes del món”.
Finalment, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recalcat que la Comunitat té “tot el que el ciclisme professional necessita: la nostra orografia, amb ports de muntanya exigents a pocs quilòmetres del litoral, les nostres carreteres, el nostre clima privilegiat durant tot l’any i una afició i una tradició ciclista que formen part de la nostra identitat, i que ens han convertit en un territori de referència mundial per a este esport”. En opinió de Pérez Llorca, “no és casualitat que cada hivern els millors equips i ciclistes del món trien la Comunitat Valenciana per a preparar la temporada; alguns fins i tot residixen en els nostres pobles i ciutats”.
“Ens hem consolidat com l’autèntic epicentre de l’escamot internacional en els seus campus de pretemporada, i acollir ara la Gala del Ciclisme UCI és la confirmació d’eixe lideratge. Per això, continuarem treballant perquè l’esport, en general, i el ciclisme, en particular, siguen també motor econòmic i de projecció internacional per a tot el nostre territori”, ha conclòs.
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