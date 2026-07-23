Onada de calor
EU-Podem demana una xarxa de refugis climàtics al Campello
La formació presentarà al ple una moció amb una bateria d’iniciatives contra la calor extrema
La província viu un estiu tòrrid, amb un tren d’onades de calor i temperatures asfixiants. Una activitat tan senzilla com és passejar pels carrers pel dia s’ha convertit quasi en un impossible.
Esquerra Unida-Unides Podem del Campello portarà al pròxim ple municipal una moció per a la creació d’una xarxa de refugis climàtics i mesures contra la calor extrema en el municipi.
El text arreplega que el canvi climàtic és una realitat “innegable” amb un impacte directe en la vida quotidiana, amb onades de calor cada vegada més freqüents i intenses que afecten de manera severa els entorns urbans i, especialment, els col·lectius més vulnerables, com ara persones majors, infància i treballadors exposats a la intempèrie.
La calor, a més, “accentua la bretxa social, ja que afecta més als qui manquen de recursos” per a aclimatar les seues vivendes. Com a municipi costaner que triplica la seua població en època estival, el Campello “ha d’anticipar-se i adaptar els seus espais públics”. La moció subratlla que és responsabilitat de l’Administració local implementar mesures estructurals i conjunturals per a garantir l’accés universal a zones d’ombra, aigua i confort tèrmic, “per tal de convertir el municipi en un espai més habitable i segur”.
Illa de calor
Per tot això, proposa al ple un projecte de reforestació urbana, de manera que l’àrea de medi ambient dissenye un pla per a incrementar l’arbratge autòcton al Campello a on siga més necessari, aplicant l’estàndard europeu de plantació d’arbres per a garantir-ne l’arrelament. Esta mesura, destaca, mitigarà l’efecte illa de calor, reduirà les temperatures i millorarà la qualitat de l’aire i dels espais públics a l’estiu.
Així mateix, demana la climatització de parcs infantils, és a dir, dissenyar i implementar una actuació concreta per a assegurar espais d’ombra eficients, en què es prioritze l’ús de solucions naturals com la plantació d’arbratge de copa ampla i la instal·lació de pèrgoles amb vegetació, en lloc de les opcions artificials.
També demana instal·lar fonts d’aigua potable en el municipi per a assegurar l’accés a l’aigua pública durant els mesos de més necessitat i estrés tèrmic, així com posar en marxa, de manera gradual, un pla de refugis climàtics que establisca una xarxa d’espais de confort tèrmic en la ciutat, equipats amb servicis d’hidratació, atenció a col·lectius vulnerables i personal especialitzat en prevenció sanitària.
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