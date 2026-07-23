Calor extrema
Santa Pola prohibix transitar per terrenys forestals i tancarà platges si el vent empitjora per l’alerta roja
L’Ajuntament activa el Cecopal per a fer un seguiment de l’emergència mentres clausura instal·lacions esportives i neteja embornals davant de l’amenaça de tempestes
L’alerta roja que l’Aemet ha activat per a este dijous en el sud de la província d’Alacant també ha tingut impacte a Santa Pola. L’Ajuntament ha activat, este dijous, el Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL) per a fer front a l’episodi de calor extrema, al risc màxim d’incendis forestals i a la previsió de tempestes acompanyades de fortes ràfegues de vent. L’òrgan de coordinació, presidit per l’alcaldessa, Loreto Serrano, s’ha reunit a primera hora del matí per a analitzar la situació meteorològica i coordinar les mesures preventives que estaran vigents mentre persistisquen les condicions adverses. Després d’avaluar els possibles escenaris de risc, l’organisme ha decidit mantindre les mesures anunciades la nit anterior amb un objectiu doble: garantir la seguretat de la població sense generar una alarma innecessària i disposar de tots els recursos municipals preparats davant de qualsevol incidència que puga produir-se durant la jornada.
L’alcaldessa ha firmat un decret que arreplega un conjunt de restriccions i recomanacions dirigides tant a minimitzar el risc d’incendis com a reduir els efectes de la calor intensa i dels fenòmens meteorològics previstos. Entre les mesures adoptades destaca el tancament de tots els accessos a les sendes de la serra de Santa Pola, així com la prohibició de transitar per terrenys forestals —com podria ser la serra de la vila marinera, al costat del mirador del far—, una decisió motivada pel nivell màxim de risc d’incendis.
Instal·lacions esportives
Així mateix, l’Ajuntament ha ordenat la clausura de totes les instal·lacions esportives municipals a l’aire lliure, encara que sí que es permetrà la pràctica esportiva en els espais coberts. En paral·lel, els servicis municipals revisaran la neteja d’embornals i barrancs de tot el terme municipal per tal de previndre possibles problemes derivats de les tempestes que poden registrar-se esta vesprada.
Recomanacions
El decret també preveu restriccions relacionades amb el litoral. Esta vesprada quedaran prohibides les activitats nàutiques a causa de la previsió de fortes ràfegues de vent. Pel que fa a les platges, l’accés continuarà sent l’habitual, tot i que l’Ajuntament adverteix que podria prohibir-se el bany si les condicions del vent empitjoren. En qualsevol cas, el consistori recomana a la població evitar anar a les zones de bany durant les hores centrals del dia, quan les temperatures assoliran els valors més elevats.
Els parcs funcionaran com a refugis climàtics
Com a mesura per a combatre la calor, els parcs públics mantindran les portes obertes i actuaran com a refugis climàtics per a oferir espais d’ombra a la ciutadania. Únicament es procedirà al seu tancament en el cas que comencen a registrar-se fortes ràfegues de vent que puguen posar en perill la seguretat dels usuaris.
Des de l’Ajuntament han assenyalat que totes estes mesures continuaran en vigor mentre es mantinguen les condicions meteorològiques adverses, i que els diferents servicis municipals romandran pendents de qualsevol incidència que puga sorgir al llarg de les pròximes hores. El consistori insistix en la importància de seguir les recomanacions de Protecció Civil, evitar activitats a l’aire lliure durant les hores de més calor, extremar la precaució en zones forestals i mantindre’s informat de l’evolució de la situació meteorològica.
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