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Cooperació

CaixaBank i AEFA renoven l’aliança per a portar la formació empresarial a les aules

L’entitat financera i l’associació alacantina reediten la seua col·laboració per als premis i per a la tercera edició del programa educatiu

Olga García i Maite Antón, en la firma del conveni de col·laboració

Olga García i Maite Antón, en la firma del conveni de col·laboració

AEFA celebra el V Encuentro Provincial de Empresa Familiar y Asamblea / Héctor Fuentes

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Ana Jover

Ana Jover

Alacant

L’Associació de l’Empresa Familiar de la província d’Alacant (AEFA) i CaixaBank han renovat la seua col·laboració amb la firma d’un acord que consolida el compromís de les dos entitats amb l’impuls i la continuïtat de l’empresa familiar. En el marc d’esta aliança, l’entitat financera tornarà a donar suport, com a patrocinadora, als Premis AEFA, que enguany arriben a la 31a edició. Així mateix, col·laborarà en la tercera edició del programa educatiu.

L’acord l’han subscrit la presidenta de l’Associació, Maite Antón, i la directora territorial de l’entitat a la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia, Olga García. En virtut d’este conveni, l’entitat financera serà el patrocinador principal de les dos iniciatives, amb la qual cosa reafirma el seu compromís amb el teixit empresarial de la província i el seu suport al model d’empresa familiar, que constituïx el 94 % del teixit productiu alacantí.

Des d’AEFFA, Maite Antón ha destacat que “la confiança que CaixaBank continua depositant en el nostre projecte reflectix el valor de l’empresa familiar com a motor econòmic i social de la província d’Alacant. A més, este suport cobra especial rellevància en la nova edició dels premis, una cita ja consolidada que reivindica la trajectòria, el compromís i la capacitat de les empreses familiars per a impulsar el desenrotllament econòmic de la nostra província”.

Representantes de CaixaBank y AEFA tras la renovación del acuerdo de colaboración.

Representants de CaixaBank i AEFA després de la renovació de l’acord de col·laboració / INFORMACIÓN

La presidenta també ha valorat el suport de CaixaBank al programa educatiu “L’empresa familiar en les aules”, impulsat per l’Associació juntament amb la Generalitat. “Es tracta d’una iniciativa que ens permet acostar a les noves generacions els valors que definixen l’empresa familiar, com l’esforç, la innovació i el compromís. Després d’una segona edició en la qual més de 500 alumnes van poder conéixer de prop esta realitat empresarial, afrontem esta tercera amb molta il·lusió i agraïm el fet de comptar de nou amb el suport de CaixaBank per a continuar ampliant-ne l’abast”.

Per la seua banda, la directora territorial Olga García ha destacat que “des de CaixaBank mantenim un compromís ferm amb el creixement i la competitivitat de l’empresa familiar alacantina, motor essencial de la nostra economia”. “És important per a nosaltres donar continuïtat a la col·laboració amb AEFA perquè representa, dona suport i resposta a les necessitats específiques de les empreses que són determinants per al teixit empresarial alacantí”, ha assenyalat García.

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Per a Olga García, el programa educatiu “suposa un contacte directe dels alumnes amb la realitat empresarial, mitjançant les xarrades i visites, que és la millor manera d’orientar les futures generacions sobre les oportunitats que oferix l’empresa i l’emprenedoria”. “En CaixaBank ens sentim molt orgullosos de col·laborar amb esta iniciativa que acosta la realitat empresarial als jóvens i desperta vocacions emprenedores”, ha recalcat.

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