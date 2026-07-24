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Meteorologia

Les impressionants imatges dels esclafits càlids d’ahir en la província d’Alacant: ratxes de 107 km/h i caiguda d’arbres

Torrevieja, Orihuela, Santa Pola o Guardamar van ser algunes de les localitats afectades per este fenomen

Esclafit càlid a Santa Pola: ratxes de vent de més de 70 km/h i augment brusc de la temperatura

Esclafit càlid a Santa Pola: ratxes de vent de més de 70 km/h i augment brusc de la temperatura

Reventón térmico en Santa Pola: rachas de viento de más de 70 km/h y aumento brusco de la temperatura / INFORMACIÓN

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J. A. Giménez

J. A. Giménez

Alacant

Els esclafits càlids que es van registrar este dijous a la vesprada en zones del sud d’Alacant van deixar ratxes de vent de fins a 107 quilòmetres per hora i van provocar la caiguda d’arbres en la via pública, que van obligar el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat a gestionar 24 incidents en tot just dos hores, segons ha informat EFE.

Dins del pic de la tercera onada de calor de l’estiu, este dijous a la vesprada es van produir diversos esclafits càlids en la província d’Alacant, molt focalitzats, de curta duració i caracteritzats per ratxes molt fortes de vent, com els de Torrevieja, Orihuela, Santa Pola o Guardamar, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Les estacions de l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) van registrar ratxes molt fortes de vent a la Marina Alta, com els 119 quilòmetres per hora al Poble Nou de Benitatxell (el Puig de la Llorença), els 107 en l’alt de la Granadella o els 99 en el cap de la Nau.

Així mateix, l’Observatori de la Font Roja de la Conselleria de Medi Ambient va detectar ràfegues de vent de quasi 90 quilòmetres en la província d’Alacant. 

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El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat va gestionar, entre les 18:00 i les 20:00 hores d’este dijous, un total de 24 incidents relacionats amb la caiguda d’arbres o d’elements sobre la via pública o sobre línies elèctriques a causa del fort vent.

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Les impressionants imatges dels esclafits càlids d’ahir en la província d’Alacant: ratxes de 107 km/h i caiguda d’arbres

Les impressionants imatges dels esclafits càlids d’ahir en la província d’Alacant: ratxes de 107 km/h i caiguda d’arbres

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