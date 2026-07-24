Música
Morrisey demana a Pedro Sánchez que prohibisca els bous
El cantant britànic es dirigix al president del Govern per a demanar-li que pose fi a la tauromàquia, la qual considera una barbàrie
María Bas
El cantant britànic Morrissey ha demanat al president del Govern, Pedro Sánchez, que prohibisca les corregudes de bous a Espanya, pocs dies abans d’arribar al país per a oferir uns concerts a Madrid i Barcelona.
En un comunicat enviat a EFE, el músic i fidel partidari de la lluita contra les corregudes de bous, afirma que esta activitat “continua entelant” la reputació internacional d’Espanya.
Quan falten dos dies perquè arribe al país per a oferir un concert a Barcelona el 25 de juliol, i un altre a Madrid el 29, Morrissey demana, en una carta dirigida a Sánchez, que, “per favor, utilitze la seua influència per a fer alguna cosa pel món, i el seu poble l’estimarà: posar fi a esta barbàrie”.
La petició, amb el suport de PETA (Persones pel Tracte Ètic dels Animals), arriba després que, el passat 15 de juliol, 52 diputats tornaren a presentar davant del Congrés la iniciativa ciutadana “No és la meua cultura”, amb l’objectiu d’eliminar l’estatus de patrimoni cultural protegit de les corregudes de bous.
Una proposta que es va plantejar en 2025, però va fracassar per l’abstenció del PSOE i que ara reactiva el debat parlamentari mitjançant una proposició de llei que ja va rebre el suport de més de 715.000 ciutadans l’any passat.
El cantant de The Bullfighter Dies ja havia demostrat anteriorment el seu rebuig al món de la tauromàquia, com quan li va demanar al difunt papa Francesc que condemnara les corregudes de bous en nom de l’Església catòlica, al qualificar esta pràctica com “una crueltat cap als animals que no pot justificar-se com a cultura”.
L’espantada a València
Cal recordar que el cantant Morrissey va cancel·lar el passat 13 de març el concert previst a València, al·legant que no va poder dormir. Levante-EMV va relatar que l’exlíder de The Smiths estava allotjat en un hotel en el centre de la ciutat prop del qual s’havia organitzat el dimecres a la nit una festa en una carpa amb música electrònica. L’equip del cantant hauria aportat fins i tot gravacions d’àudio per a justificar la seua decisió.
L’artista va explicar en un comunicat que va viatjar amb cotxe des de Milà fins a la ciutat valenciana durant dos dies i que va arribar el dimecres, però que va poder descansar a la nit en el seu hotel, un 5 estreles situat en ple centre de València, a causa del soroll d’un “festival” pròxim, la música tecno a gran volum i els anuncis per megafonia. Segons afirma, aquella situació el va deixar “en un estat catatònic”.
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