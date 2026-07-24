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En el teu poble es pot dormir? Estes són les temperatures nocturnes en la província d’Alacant

Parcent, Benimaurell i Almudaina han registrat 36 graus, mentres que Fageca o Xaló s’han quedat entre els 26 i 27 graus

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Avamet (Associació Valenciana de Meteorologia) ha compartit les temperatures que s’han experimentat en diferents municipis de la Comunitat Valenciana esta nit de dijous a les 00:24 hores. En la província d’Alacant hi ha un total de tres municipis que han registrat 36 graus: Parcent, Benimaurell i Almudaina. Uns altres més afortunats, com Fageca o Xaló, han fregat els 26 i 27 graus.

No només s’han registrat temperatures en termes municipals: el cim d’Aitana (amb 27 graus) o la serra de Crevillent (amb 34 graus) també s’han inclòs en el llistat que pots consultar a continuació.

TEMPERATURES NOCTURNES A ALACANT

36 graus: Parcent / Benimaurell / Almudaina

35 graus: Tàrbena / Agres / cap de la Nau

34 graus: Beniarrés / la Vall de Gallinera / Benifato / Alfafara / serra de Crevillent

33 graus: Polop / Benimarfull / Benimassot / la Torre de les Maçanes / Confrides / Sella / la Vall d’Ebo / el Puig de la Llorença

32 graus: Alcoi / Xàbia / Biar / Banyeres de Mariola / Muro de Alcoy / Relleu / Balones

31 graus: Orihuela / Elda / Petrer / Dénia / Villena / Calp / Redován / Xixona / Orxeta / Benifallim / l’Alqueria d’Asnar

30 graus: Elx / Torrevieja / Benidorm / Crevillent / Pilar de la Horadada / Guardamar del Segura / Altea / Benissa / Novelda / Cocentaina / Monòver / Orba / Sagra / Salinas

29 graus: Alacant / Santa Pola / la Vila Joiosa / Mutxamel / Aspe / Ibi / Onil

28 graus: Algueña

27 graus: Fageca / cim d’Aitana

26 graus: Xaló

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