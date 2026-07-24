En el teu poble es pot dormir? Estes són les temperatures nocturnes en la província d’Alacant
Parcent, Benimaurell i Almudaina han registrat 36 graus, mentres que Fageca o Xaló s’han quedat entre els 26 i 27 graus
Avamet (Associació Valenciana de Meteorologia) ha compartit les temperatures que s’han experimentat en diferents municipis de la Comunitat Valenciana esta nit de dijous a les 00:24 hores. En la província d’Alacant hi ha un total de tres municipis que han registrat 36 graus: Parcent, Benimaurell i Almudaina. Uns altres més afortunats, com Fageca o Xaló, han fregat els 26 i 27 graus.
No només s’han registrat temperatures en termes municipals: el cim d’Aitana (amb 27 graus) o la serra de Crevillent (amb 34 graus) també s’han inclòs en el llistat que pots consultar a continuació.
TEMPERATURES NOCTURNES A ALACANT
36 graus: Parcent / Benimaurell / Almudaina
35 graus: Tàrbena / Agres / cap de la Nau
34 graus: Beniarrés / la Vall de Gallinera / Benifato / Alfafara / serra de Crevillent
33 graus: Polop / Benimarfull / Benimassot / la Torre de les Maçanes / Confrides / Sella / la Vall d’Ebo / el Puig de la Llorença
32 graus: Alcoi / Xàbia / Biar / Banyeres de Mariola / Muro de Alcoy / Relleu / Balones
31 graus: Orihuela / Elda / Petrer / Dénia / Villena / Calp / Redován / Xixona / Orxeta / Benifallim / l’Alqueria d’Asnar
30 graus: Elx / Torrevieja / Benidorm / Crevillent / Pilar de la Horadada / Guardamar del Segura / Altea / Benissa / Novelda / Cocentaina / Monòver / Orba / Sagra / Salinas
29 graus: Alacant / Santa Pola / la Vila Joiosa / Mutxamel / Aspe / Ibi / Onil
28 graus: Algueña
27 graus: Fageca / cim d’Aitana
26 graus: Xaló
Avamet ha assenyalat, a més, que la humitat en el litoral de la província ha superat el 90 %.
- Un mismo aviso meteorológico, dos respuestas: por qué Alicante cierra sus playas y El Campello las mantiene abiertas
- Zonas y predicción horaria de las tormentas, granizo y fenómenos meteorológicos en Alicante
- La ola de calor abrasa Alicante: casi 45 grados ya en Orihuela y hasta 56 grados de sensación térmica en la Marina Alta
- La Unió pedirá indemnizaciones para el campo por el paso del corredor de hidrógeno por 23 municipios de Alicante
- Más medidas en Alicante por el aviso rojo: revisión de grúas, cierre de playas, parques, veladores y cancelación de la función del Circo del Sol
- El Campello, Mutxamel y Sant Joan ante el aviso rojo: cierre de parques y suspensión de actividades, playas abiertas
- La historia del Gallo Rojo, la sala de fiestas adelantada a su tiempo que cambió el rumbo de El Campello
- Libertad para la pareja detenida tras hallar a una niña de dos años sola, con los pañales sucios y en condiciones insalubres en Alicante