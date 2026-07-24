Bàsquet
De la WNBA al Mundial: Awa Fam, entre les 21 seleccionades per a representar Espanya
L’alacantina serà un dels referents de l’equip nacional dirigit per Miguel Méndez que en setembre buscarà medalla a Alemanya
El seleccionador nacional de l’equip femení de bàsquet, Miguel Méndez, ha donat a conéixer, este divendres, la primera llista de convocades per al Mundial que es disputarà el mes de setembre, en el qual està inclosa, com una de les referències del combinat nacional, l’alacantina Awa Fam.
La pivot, que es troba disputant la WNBA en el seu primer any en el Seattle Storm, després d’haver sigut triada en l’últim draft en el lloc número 3, serà una de les líders d’Espanya i no faltarà a la cita que tindrà lloc entre els dies 4 i 13 de setembre a Berlín (Alemanya), a la qual la selecció acudix com a vigent subcampiona d’Europa.
En el llistat de 21 jugadores (el final serà de 12, amb la qual cosa seran descartades nou jugadores), al costat de Fam hi ha Txell Alarcón, María Araújo, Aina Ayuso, Elena Buenavida, Raquel Carrera, Maite Cazorla, María Conde, Irati Etxarri, Alicia Flórez, Marta García, Paula Ginzo, Carolina Guerrero, Megan Gustafson, Nerea Hermosa, Iyana Martín, Mariona Ortiz, Lola Pendande, Helena Pueyo, Alba Torrens i Andrea Vilaró.
Fam acudirà a la convocatòria de la selecció nacional després de culminar un notable primer any, individualment, en la WNBA. Recentment va firmar el seu primer doble-doble amb les Storm i, de moment, presenta una mitjana d’11,1 punts i 6 rebots com a rookie. Qui no ha entrat en la llista és la base alacantina Ángela Mataix, que l’estiu passat va ser una de les últimes jugadores descartades per a l’Europeu.
El Mundial d’Espanya
En el Mundial, Espanya està enquadrada per a la fase preliminar en el grup A, al costat de l’amfitriona, Alemanya, el Japó i Mali. La primera de grup passa directament a quarts, mentres que la segona i la tercera ho fan a una ronda prèvia d’octaus. Amb els Estats Units en l’horitzó, en cas de ser primeres, les espanyoles s’enfrontarien a les americanes en unes hipotètiques semifinals; en cas de ser terceres, ho farien en quarts; i si es classificaren com a segones, evitarien la gran favorita fins a la final.
La selecció espanyola dirigida per Méndez i amb la santapolera Fam com un dels seus referents acudix a esta cita amb un equip jove i en progressió, que tractarà d’estar a l’altura dels tres que anteriorment van aconseguir medalla en este esdeveniment: plata en 2014 i bronzes en 2010 i 2018.
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