Servicis
El Centre Cívic d'Elda, amb humitats i forats
El PP lamenta la deterioració de l'immoble i reclama una actuació immediata
El Centre Cívic d'Elda no passa pel seu millor moment. El PP retrau al govern local l'actual estat de conservació de l'immoble després de rebre "nombroses queixes" dels usuaris del ball municipal per a persones majors que se celebra durant els caps de setmana en estes instal·lacions.
Els populars reclamen a l'equip de govern una actuació urgent per a solucionar unes deficiències que, asseguren, "s'arrosseguen des de fa massa temps" i que afecten directament el benestar i la seguretat dels assistents.
Els populars han pogut comprovar les reclamacions presentades, apreciant la "greu deterioració" del lavabo de senyores. En concret, el sostre presenta importants humitats i un forat en l'escaiola que evidencia el mal estat de manteniment de l'edifici.
A esta situació se suma el funcionament deficient del sistema de climatització. Segons relaten els mateixos usuaris, l'aire condicionat va patir una avaria i, encara que des de la consergeria se'ls ha informat que ja ha sigut reparat, el sistema continua sent clarament insuficient per a refrigerar el saló on es desenvolupa l'activitat, una circumstància especialment preocupant durant els mesos d'estiu i tractant-se de persones d'edat avançada.
Desperfectes
A més, els assistents asseguren haver traslladat de manera reiterada estes incidències al conserge del centre durant aproximadament un any i mig, sense que fins a la data s'hagen adoptat mesures efectives per a reparar els desperfectes del lavabo.
El portaveu adjunt del grup municipal popular, Alberto García, sosté que és "incomprensible" que unes instal·lacions municipals que s'utilitzen diàriament per centenars d'estudiants i cada cap de setmana per més d'un centenar de persones majors "presenten este nivell d'abandó". En este sentit, subratlla que "no estem parlant de grans inversions, sinó de labors bàsiques de manteniment que qualsevol ajuntament responsable hauria d'atendre amb diligència".
García hi afig que els majors "mereixen gaudir de les seues activitats en espais segurs, còmodes i en bones condicions. No és de rebut que hagen de conviure durant mesos amb un lavabo deteriorat i amb un sistema de climatització que no respon a les necessitats d'una instal·lació pública".
Any i mig
Per part seua, el també portaveu adjunt Francisco Vidal considera que "el més preocupant" és que fa vora un any i mig que els usuaris estan comunicant estes incidències "sense obtindre una solució". A parer seu, "quan els veïns traslladen reiteradament un problema i l'administració no hi actua, el missatge que es transmet és de desinterés cap als qui utilitzen diàriament els servicis municipals".
El PP ha reclamat al govern municipal que procedisca "de manera immediata" a reparar els desperfectes que hi ha en els lavabos del Centre Cívic, adopte les mesures necessàries perquè el sistema d'aire condicionat funcione amb la capacitat suficient i revise l'estat general de les instal·lacions per a evitar que situacions com esta tornen a produir-se.
Suscríbete para seguir leyendo
- El humo de los incendios forestales de Madrid sitúa la calidad del aire de Torrevieja en 'muy desfavorable' tras dos semanas de calima
- ¿Por qué huele a quemado en Alicante? La nube de humo que cubre la provincia
- De Santa Pola a Aspe: el origen de 'los kikos' en Alicante
- La Policía Local de Benidorm rescata a un menor que estaba sobre un aire acondicionado en el piso 21 de un rascacielos
- La bronca del España-Argentina pone a prueba la convivencia en Alicante
- Tirón de orejas del Banco de España a una entidad por cobrar de golpe 52 cuotas de una hipoteca a una vecina de Alicante
- El verano del futuro ya está aquí: Alicante vive un anticipo de lo que vendrá los próximos años por el cambio climático
- La otra cara de las campas junto al aeropuerto Alicante-Elche: de comerse terreno agrícola a problemas de aparcamiento en Torrellano y El Altet