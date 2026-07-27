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L’Ajuntament de Calp obri el termini d’inscripció de les activitats esportives municipals per a la temporada 2026/2027

Calp amplia l’oferta esportiva municipal per a la temporada 2026/2027 amb activitats dirigides a totes les edats

Calp amplia l’oferta esportiva municipal per a la temporada 2026/2027 amb activitats dirigides a totes les edats / INFORMACIÓN

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R. E.

L’Ajuntament de Calp ha presentat el programa d’activitats esportives municipals per a la temporada 2026/2027, el termini d’inscripció del qual estarà obert de l’1 al 10 de setembre. Les classes començaran el 15 de setembre i es desenrotllaran al llarg de la setmana en diferents instal·lacions esportives del municipi.

L’oferta inclou activitats dirigides tant a la població infantil i juvenil com a persones adultes. Per als més menuts, de 4 a 7 anys, s’oferix l’activitat de multiesport, que combina jocs i diferents disciplines esportives orientades a desenrotllar la coordinació, l’equilibri, la psicomotricitat i el treball en equip, amb dos grups disponibles: els dilluns i dimecres, i els dimarts i dijous, els dos de 17:00 a 18:00 hores. El preu d’esta activitat és de 91,31 € anuals o 30,44 € per trimestre.

Per a les edats de 6 a 14 anys es manté l’activitat de patinatge, que es desenrotllarà els dimarts i dijous de 17:00 a 18:00 hores en la pista de patinatge de l’Esplai Parc, orientada a la iniciació i al perfeccionament tècnic, amb un preu de 114,21 € anuals o 38,07 € per trimestre. Així mateix, per a les edats de 6 a 16 anys, s’oferix l’activitat de pilota valenciana, els divendres de 17:00 a 19:00 hores en el carrer de la Pilota, amb el mateix preu, en la qual s’ensenyaran les tècniques bàsiques i les diferents modalitats d’este esport tradicional.

Per al públic adult, a partir de 16 anys, la programació inclou les activitats de pilates, funcional i ioga, totes amb un preu de 101,52 € anuals o 33,84 € per trimestre. Pilates s’impartirà els dimarts i dijous de 19:30 a 20:30 hores, i funcional, els dilluns i dimecres en el mateix horari, les dos en la Sala Multi Domingo Crespo. Ioga tindrà lloc els dimarts i dijous de 18:15 a 19:15 hores en la Sala Multi 2 de l’Esplai Parc. Per la seua banda, l’activitat de força, orientada a la tonificació muscular en el gimnàs exterior municipal, es desenrotllarà els dilluns i dimecres, en horari de 18:15 a 19:15 hores a l’estiu i de 17:15 a 18:15 hores a l’hivern, amb un preu de 91,32 € anuals o 30,44 € per trimestre.

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A més, l’Ajuntament manté l’oferta gratuïta de zumba, dirigida a totes les edats, que s’impartirà en la Pista Blava amb diferents horaris al llarg de la setmana: els dilluns a les 11:00 hores, els dimecres i divendres a les 9:30 hores, i els dimarts i dijous a les 19:30 hores. Al tractar-se d’una activitat gratuïta, l’accés es farà mitjançant reserva prèvia a través de l’aplicació Resa Sports.

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