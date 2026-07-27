L’Ajuntament de Calp obri el termini d’inscripció de les activitats esportives municipals per a la temporada 2026/2027
L’Ajuntament de Calp ha presentat el programa d’activitats esportives municipals per a la temporada 2026/2027, el termini d’inscripció del qual estarà obert de l’1 al 10 de setembre. Les classes començaran el 15 de setembre i es desenrotllaran al llarg de la setmana en diferents instal·lacions esportives del municipi.
L’oferta inclou activitats dirigides tant a la població infantil i juvenil com a persones adultes. Per als més menuts, de 4 a 7 anys, s’oferix l’activitat de multiesport, que combina jocs i diferents disciplines esportives orientades a desenrotllar la coordinació, l’equilibri, la psicomotricitat i el treball en equip, amb dos grups disponibles: els dilluns i dimecres, i els dimarts i dijous, els dos de 17:00 a 18:00 hores. El preu d’esta activitat és de 91,31 € anuals o 30,44 € per trimestre.
Per a les edats de 6 a 14 anys es manté l’activitat de patinatge, que es desenrotllarà els dimarts i dijous de 17:00 a 18:00 hores en la pista de patinatge de l’Esplai Parc, orientada a la iniciació i al perfeccionament tècnic, amb un preu de 114,21 € anuals o 38,07 € per trimestre. Així mateix, per a les edats de 6 a 16 anys, s’oferix l’activitat de pilota valenciana, els divendres de 17:00 a 19:00 hores en el carrer de la Pilota, amb el mateix preu, en la qual s’ensenyaran les tècniques bàsiques i les diferents modalitats d’este esport tradicional.
Per al públic adult, a partir de 16 anys, la programació inclou les activitats de pilates, funcional i ioga, totes amb un preu de 101,52 € anuals o 33,84 € per trimestre. Pilates s’impartirà els dimarts i dijous de 19:30 a 20:30 hores, i funcional, els dilluns i dimecres en el mateix horari, les dos en la Sala Multi Domingo Crespo. Ioga tindrà lloc els dimarts i dijous de 18:15 a 19:15 hores en la Sala Multi 2 de l’Esplai Parc. Per la seua banda, l’activitat de força, orientada a la tonificació muscular en el gimnàs exterior municipal, es desenrotllarà els dilluns i dimecres, en horari de 18:15 a 19:15 hores a l’estiu i de 17:15 a 18:15 hores a l’hivern, amb un preu de 91,32 € anuals o 30,44 € per trimestre.
A més, l’Ajuntament manté l’oferta gratuïta de zumba, dirigida a totes les edats, que s’impartirà en la Pista Blava amb diferents horaris al llarg de la setmana: els dilluns a les 11:00 hores, els dimecres i divendres a les 9:30 hores, i els dimarts i dijous a les 19:30 hores. Al tractar-se d’una activitat gratuïta, l’accés es farà mitjançant reserva prèvia a través de l’aplicació Resa Sports.
- El humo de los incendios forestales de Madrid sitúa la calidad del aire de Torrevieja en 'muy desfavorable' tras dos semanas de calima
- ¿Por qué huele a quemado en Alicante? La nube de humo que cubre la provincia
- De Santa Pola a Aspe: el origen de 'los kikos' en Alicante
- La Policía Local de Benidorm rescata a un menor que estaba sobre un aire acondicionado en el piso 21 de un rascacielos
- La bronca del España-Argentina pone a prueba la convivencia en Alicante
- Tirón de orejas del Banco de España a una entidad por cobrar de golpe 52 cuotas de una hipoteca a una vecina de Alicante
- El verano del futuro ya está aquí: Alicante vive un anticipo de lo que vendrá los próximos años por el cambio climático
- La otra cara de las campas junto al aeropuerto Alicante-Elche: de comerse terreno agrícola a problemas de aparcamiento en Torrellano y El Altet