L’incendi de la Vall d’Uixó està fent explotar restes d’artilleria de la Guerra Civil
És una situació similar a la que es va produir a Bejís en 2022
El foc ja ha arrasat més de 7.000 hectàrees des de dissabte
L’avanç de les flames de l’incendi de la Vall d’Uixó, que es manté actiu i sense control des de dissabte, s’està creuant, en el seu avanç, amb restes bèl·liques de la Guerra Civil espanyola en la seua progressió per la serra d’Espadà. Es tracta de diversos residus d’artilleria, els quals estan esclatant quan s’acosta el foc. Així ho ha explicat Chevi Bolumar, cap d’unitat dels Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana, en una intervenció en el Canal 24 Horas, de Televisió Espanyola. Cal recordar que en la província de Castelló es va mantindre la línia XYZ, la línia de Llevant o Matallana, que va mantindre la defensa de la República per a mantindre el Mediterrani lliure de l’avanç feixista. La situació està obligant els efectius desplegats a extremar les precaucions i retirar-se en cas d’explosió, tot i que són complexes de previndre.
No és una situació inèdita perquè ja es va produir durant l’incendi de Bejís de l’any 2022 que va calcinar 42.000 hectàrees. Llavors, els veïns de la localitat de Ríos de Abajo detallaven que “hi ha moltes bombes enterrades per esta zona i no és la primera vegada que passa, perquè fa deu anys va haver-hi un altre incendi i els habitants del lloc contaven que també es van sentir”.
Esta situació afig virulència a l’incendi, les flames del qual estan aplegant als 20 metres d’altura, segons Bolumar, la qual cosa equivaldria a un edifici de cinc pisos d’altura. La lluita per a controlar-lo està sent complexa per la gran quantitat de biomassa o de combustible acumulat des de fa 40 anys. “Es tracta d’una zona despoblada i que s’ha anat buidant per l’èxode a les grans ciutats. S’ha estat acumulant combustible des de fa 40 anys i, ara, s’està alliberant en qüestió d’hores”.
Millors condicions
El bomber ha explicat que les condicions meteorològiques estan millorant en les últimes hores, perquè s’ha produït un augment del nivell d’humitat i una baixada de les temperatures. Segons les previsions de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), este serà el segon dia d’alleujament tèrmic després d’un mes de juliol tòrrid. Així ho referenden des de l’Agència: “Les condicions meteorològiques són més favorables amb entrada de brisa des del migdia, fet que anirà generant una inversió tèrmica per davall de 1.500 metres”. Això, tanmateix, pot empitjorar la qualitat de l’aire i la visibilitat, al quedar “el fum confinat”.
Després d’un cap de setmana crític, les condicions meteorològiques extremes de ponent, vent fortíssim i baixa humitat han provocat que les flames hagen calcinat ja al voltant de 6.500 hectàrees en un perímetre superior als 48 quilòmetres. L’emergència condiciona directament el dia a dia de més de 76.000 veïns repartits en 21 municipis, entre localitats evacuades i zones confinades per precaució.
Davant de l’evolució de les flames i la presència de fum dens que reduïx la visibilitat a nivells perillosos, els servicis d’emergències mantenen talls severs de trànsit per a protegir la població i garantir el pas expedit dels vehicles d’extinció.
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