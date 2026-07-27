El MUBAG presenta una nova visita teatralitzada gratuïta al voltant de l’exposició d’Antoni Gisbert
El diputat de Cultura afirma que es tracta d’una experiència única per a conéixer en profunditat la trajectòria de l’artista alcoià
El Museu de Belles Arts d’Alacant ha dissenyat una visita teatralitzada al voltant de l’exposició temporal del pintor Antoni Gisbert, recentment inaugurada. La proposta arrancarà este dissabte 1 d’agost i està oberta a tots els públics.
El reconegut artista alcoià i la dama Matilde Periche guiaran els visitants a través de la mostra “Antonio Gisbert (1834-1901)”, en la qual recorreran les diferents etapes de la vida del pintor. Com ha explicat el diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro, “esta visita teatralitzada proposa una experiència única, en la qual el protagonista mateix es delectarà amb la seua obra de formació, la seua exitosa pintura d’història, els seus retrats més emblemàtics i la seua pintura més galant en un entorn inigualable”.
Les sessions d’esta nova activitat, la duració aproximada de la qual és de 50 minuts, tindran lloc tots els dissabtes d’agost i el diumenge dia 16 d’agost a les 11:00 hores. Les visites guiades són gratuïtes, amb un aforament de fins a 15 persones, i és imprescindible reservar prèviament mitjançant la inscripció prèvia.
“Antonio Gisbert (1834-1901)” és la primera gran exposició antològica dedicada a esta figura clau de la pintura espanyola del segle XIX i un dels màxims exponents del gènere històric. La mostra, organitzada juntament amb el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, pot visitar-se fins al 25 d’octubre i posteriorment itinerarà a Alcoi i València.
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