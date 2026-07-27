Patrimoni documental
La premsa històrica d'Elx ja té un lloc a Europa
Un total de 102 capçaleres i 7.000 exemplars que arrepleguen informació de la ciutat es troben disponibles a la Biblioteca Virtual del Ministeri de Cultura
La premsa històrica d'Elx, gràcies a la Biblioteca Municipal Pedro Ibarra, es troba ja a la disposició de la ciutadania, no sols il·licitans, sinó també europeus, oferint un valuós patrimoni documental que arreplega informació fins a la dècada dels 40 del segle XX. La documentalista municipal Anna Álvarez afirma que altres ciutats de la província alacantina ja formaven part de la Biblioteca Virtual de Premsa Històrica del Ministeri de Cultura i, com no podia ser menys, Elx també va buscar la manera que el municipi estiguera representat en una d'eixes pàgines.
Capçaleres
Així les coses, el mes de maig passat, apunta Álvarez, es van publicar 102 capçaleres il·licitanes en la web, la qual cosa suposa aproximadament un total de 7.000 exemplars que es troben a la disposició de qualsevol persona. Esta col·lecció, després de ser aprovada pel Ministeri, va passar a formar part en primer lloc de la web documental més important del país, Hispana, segons recalca la documentalista municipal, i al seu torn d'Europeana, exemplificant que "des d'un holandés fins a un murcià poden consultar la premsa històrica d'Elx".
Inicis
Esta iniciativa va començar a cobrar sentit en 2024, any en què van començar tots els tràmits necessaris per a la seua posada en marxa. Després de llargs mesos de gestions, va ser a principis de 2026 quan es va aconseguir la seua incorporació a este portal. No obstant això, Anna Álvarez assegura que "encara queden capçaleres per publicar", ja que la principal limitació amb la qual compten són els drets d'autor, que prescriuen al cap de 75 anys. La majoria de la documentació registrada acull fins a l'any 1948, exceptuant-ne la informació de la revista Festa d'Elx, de 1941, ja que els autors van cedir els seus drets a l'ús públic i sí que es troba a l'abast de qualsevol persona que vulga consultar-la.
Periòdics
Alguns dels periòdics que apareixen en este portal, tal com expressa la documentalista, van ser triats o bé perquè alguns dels temes tractats interessaven a l'historiador local Pedro Ibarra o bé perquè tenien relació amb les festes d'Elx. No obstant això, encara queda informació en el "tinter" que no va poder ser enviada en aquell moment perquè les publicacions estaven en mal estat i requerien una millora, segons recalca Álvarez.
Ampliació
D'esta manera, Anna Álvarez garantix que la documentació continuarà ampliant-se a partir des d'este mateix any, i fins i tot revela que la revista nacional Hispania de 1935, la qual comptava amb un número especial dedicat a Elx i les seues festes, serà enviada a Madrid en els pròxims mesos per a poder incorporar-la a la web gràcies a la seua recent restauració.
Web
De la mateixa manera, des de la biblioteca municipal d'Elx s'ha aconseguit oferir "una web molt més comunicativa", gràcies a la incorporació de contingut històric del llibre de Miguel Ors La prensa ilicitana: 1836-1980, i, finalment, un inventari sobre les publicacions que es troben digitalitzades, assenyala Álvarez, que, a més, agraïx la labor de l'investigador il·licità Pedro Ibarra, ja que reconeix que, "si disposem d'esta premsa, és, en gran part, gràcies a ell".
Busca
A l'hora de buscar informació, entren en acció les "metadades", és a dir, una sèrie d'elements que identifiquen i ordenen recursos digitals que tracten d'agilitar el procés de busca. En este cas, tal com indica la documentalista, amb tan sols escriure el nom de la capçalera o gràcies a les paraules clau, els resultats apareixeran de manera fàcil i directa. La web, a més, arreplega un índex dividit en dos seccions, capçalera i article, on apareixen ordenats alfabèticament tots els periòdics disponibles i escanejats en PDF, entre ells La Acción o Juventud, originaris d'Elx.
Propòsit
D'esta manera, el que es pretén aconseguir amb esta digitalització, segons manifesta la documentalista, és que no siga necessari acudir de manera física a la biblioteca municipal, que en conseqüència s'aconseguisca preservar l'exemplar original i, per descomptat, es puga consultar la informació des de qualsevol punt europeu.
Iniciativa
Esta novetat, segons expressa Anna Álvarez, sorgix després de la demanda de la premsa, que ha sigut necessària en qualsevol treball històric, sobretot a principis del segle XX. Esta transició del suport escrit té lloc pel fet que "els materials molt sol·licitats, manipulats i fràgils necessiten digitalitzar-se perquè poden perdre's", sosté.
Presentació al públic
Amb motiu d'este projecte, Álvarez anuncia que el 24 de setembre, en la seu de la UMH situada a la plaça de Baix, tindrà lloc una presentació encapçalada per la cap de la secció de Biblioteca, Laura Samper Bustamente, i ella mateixa com a documentalista per a explicar el procés que ha suposat esta iniciativa, així com la varietat de mitjans que es troben disponibles en la web i la premsa que espera la ciutat d'Elx.
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