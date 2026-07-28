La Diputació destina 200.000 euros a cooperació internacional per a combatre la desigualtat i la pobresa en el món
La Diputació d’Alacant destinarà enguany 200.000 euros per a col·laborar amb les ONGD de la província en la posada en marxa de programes i projectes de cooperació internacional al desenrotllament i a l’educació per al desenrotllament. El BOP ha publicat recentment les bases d’esta convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds de la qual romandrà obert fins al pròxim 6 d’agost.
“Amb estes ajudes, tractem de contribuir al desenrotllament humà sostenible, a la reducció de les desigualtats i a avançar en l’erradicació de la pobresa en els països amb major vulnerabilitat, al mateix temps que promovem un desenrotllament inclusiu, equitatiu i sostenible”, ha assenyalat la diputada responsable de l’àrea, Loreto Serrano.
L’erradicació de la pobresa, la reducció de la desigualtat, la protecció i recuperació del medi ambient, la gestió eficient i responsable dels recursos naturals o la defensa dels drets fonamentals —amb una atenció especial a les persones i als col·lectius en situació de més vulnerabilitat— són alguns dels objectius d’este programa de subvencions amb el qual també es busca afavorir els processos de democratització i promoure una cultura de pau.
A este efecte, les entitats beneficiàries dissenyaran materials educatius i desenrotllaran campanyes de sensibilització, accions formatives, jornades, seminaris, tallers i altres activitats dirigides tant a la ciutadania en general com a col·lectius específics, amb la finalitat de fomentar el compromís social i la solidaritat internacional.
Ajuda per a Veneçuela
Finalment, la diputada ha valorat la solidaritat i el compromís de la Diputació d’Alacant amb la cooperació internacional i l’acció humanitària. En este sentit, ha recordat que el ple de la institució va aprovar, dimarts passat, una modificació de crèdit per a suplementar amb 200.000 euros les subvencions a ONG i agències de cooperació internacional per tal de contribuir a pal·liar les conseqüències del terratrémol que va assolar Veneçuela el passat 24 de juny. Esta ajuda es canalitzarà a través del Comité Permanent d’Acció Humanitària i d’Emergència de la Comunitat Valenciana (CAHE).
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