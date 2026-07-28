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Desastre natural

Un fort terratrémol de magnitud 7,1 sacsa el sud del Japó i provoca una alerta de tsunami

Un fort terratrémol de magnitud 7,1 sacsa el sud del Japó i provoca una alerta de tsunami

Un fort terratrémol de magnitud 7,1 sacsa el sud del Japó i provoca una alerta de tsunami

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EFE

Tòquio

Un fort terratrémol de magnitud 7,1 ha sacsat este dimarts la zona de Kumamoto, en el sud del Japó, i ha provocat, a més, una alerta per tsunami, segons dades de l’agència meteorològica japonesa.

El terratrémol, que ha tingut lloc a les 16:27 h (7:27 h GMT) en l’illa de Kyūshū, ha assolit el nivell màxim (7) en l’escala d’intensitat sísmica shindo —una referència al Japó que mesura la força amb la qual se senten els terratrémols—, segons ha precisat. El tsunami podria arribar a un metre d’altura i arribar cap a les 17:00 h (8:00 h GMT), ha afegit la JMA. La cadena de televisió pública NHK ha indicat que ja es podrien haver registrat onades d’este nivell. Un terratrémol de magnitud 7,2 va colpejar el nord del Japó el 25 de juny, sense causar morts ni destrosses importants.

El Japó és un dels països més exposats als terratrémols en el món per estar situat en la unió de quatre grans plaques tectòniques al llarg de la vora occidental de l’“anell de foc” del Pacífic. L’arxipèlag, que compta amb aproximadament 125 milions d’habitants, registra centenars de terratrémols cada any.

La gran majoria són de baixa intensitat, però els danys que provoquen varien en funció de la localització i de la profunditat a la qual es produïxen sota la superfície terrestre.

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