Desastre natural
Un fort terratrémol de magnitud 7,1 sacsa el sud del Japó i provoca una alerta de tsunami
EFE
Un fort terratrémol de magnitud 7,1 ha sacsat este dimarts la zona de Kumamoto, en el sud del Japó, i ha provocat, a més, una alerta per tsunami, segons dades de l’agència meteorològica japonesa.
El terratrémol, que ha tingut lloc a les 16:27 h (7:27 h GMT) en l’illa de Kyūshū, ha assolit el nivell màxim (7) en l’escala d’intensitat sísmica shindo —una referència al Japó que mesura la força amb la qual se senten els terratrémols—, segons ha precisat. El tsunami podria arribar a un metre d’altura i arribar cap a les 17:00 h (8:00 h GMT), ha afegit la JMA. La cadena de televisió pública NHK ha indicat que ja es podrien haver registrat onades d’este nivell. Un terratrémol de magnitud 7,2 va colpejar el nord del Japó el 25 de juny, sense causar morts ni destrosses importants.
El Japó és un dels països més exposats als terratrémols en el món per estar situat en la unió de quatre grans plaques tectòniques al llarg de la vora occidental de l’“anell de foc” del Pacífic. L’arxipèlag, que compta amb aproximadament 125 milions d’habitants, registra centenars de terratrémols cada any.
La gran majoria són de baixa intensitat, però els danys que provoquen varien en funció de la localització i de la profunditat a la qual es produïxen sota la superfície terrestre.
El país continua marcat pel record del gegantesc terratrémol submarí de magnitud 9,0 que va tindre lloc en 2011 i que va desencadenar un tsunami devastador amb prop de 18.500 morts o desapareguts i una catàstrofe en la central nuclear de Fukushima.
- De Santa Pola a Aspe: el origen de 'los kikos' en Alicante
- La factura energética de la desaladora de Torrevieja en 2027 será de 48 millones de euros: 378 GWh equivalentes a mover 140.000 coches eléctricos durante un año
- La piscina más alta de Europa está en Alicante: así es bañarte en las nubes
- Los migrantes admitidos a trámite en la provincia de Alicante que ya trabajan: “Si me regularizan, me darán las 40 horas laborales que sueño”
- Una nueva cúpula de calor traerá a finales de semana (otra vez) temperaturas extremas a Alicante
- El centro de Alicante también es refugio para los sintecho
- Apuñalado en el cuello tras defender a una mujer de una agresión de su expareja en Alicante
- El patrimonio arrasado en San Vicente en la Guerra Civil: iglesia quemada y cruz de oro desaparecida