Elx CF
L’Elx tanca un nou amistós de pretemporada contra el Tolosa francés
Els francesos, que militen en la Ligue 1, s’enfrontaran als franjaverds el 8 d’agost en Pinatar Arena
EFE
L’Elx disputarà un nou partit amistós de preparació contra l’equip francés del Tolosa que es disputarà el pròxim 8 d’agost en les instal·lacions de Pinatar Arena, a San Pedro del Pinatar (Múrcia), segons ha confirmat este dimarts l’entitat il·licitana.
El compromís contra l’equip francés començarà a les 9:30 hores i se suma al calendari de partits amistosos amb els quals l’equip de Martín Anselmi prepararà el seu debut en la competició.
L’equip francés, que competix en la màxima categoria del seu país (Ligue 1), és el quart rival estranger al qual s’enfrontarà l’Elx en la pretemporada després dels encontres contra el Kaizer Chiefs de Sud-àfrica, el Johor de Malàisia i l’Al-Ain dels Emirats Àrabs Units.
L’Elx encara té pendent confirmar almenys dos amistosos més, inclòs el que ha de disputar en el seu estadi corresponent al Trofeu Festa d’Elx, partit que habitualment suposa la presentació oficial de l’equip davant dels seus aficionats.
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