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Un rebrot del foc a Artana complica la vesprada en l’incendi forestal

El foc, que ha rebrotat en la zona de la Solana, manté l’alerta màxima en la zona i complica la tornada dels veïns a les seues cases

Un rebrot del foc a Artana complica la vesprada en l’incendi forestal

Un rebrot del foc a Artana complica la vesprada en l’incendi forestal

Vídeo: Un rebrote del fuego en Artana complica la tarde en el incendio forestal / Mediterráneo

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Segons ha pogut saber Mediterráneo de fonts solvents, s’ha produït “un rebrot” del foc. No obstant això, precisen que els responsables de l’emergència els han indicat que estan treballant amb els mitjans necessaris per a poder contindre el rebrot.

Este punt crític es tractaria de la zona de la Solana, prop del nucli urbà d’Artana, localitat que encara es manté evacuada, a diferència de la Vall d’Uixó i la Vilavella. Este rebrot complica les opcions que els veïns tornen a les seues cases i torna a posar en alerta els servicis d’emergència, que durant tot l’incendi estan tractant com una de les prioritats evitar que el foc arribe a les poblacions.

La inversió tèrmica, clau

Els bombers ja havien dit este matí que la inversió tèrmica que hi havia este matí provocava que l’incendi no siga “capaç d’evacuar el fum”. Amb la qual cosa, tot eixe fum “s’està depositant en les valls”.

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“La sensació que deixa l’incendi és que no hi ha flama, però va tirant fum; és a dir, en extensió no va creixent, però, en el moment que la inversió tèrmica s’alce, sí que té potencial de creixement. Així que és una sensació falsa la que ens està donant fins ara”, deien este dimarts al matí, abans que es produïra el rebrot d’Artana.

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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