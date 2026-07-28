Un rebrot del foc a Artana complica la vesprada en l’incendi forestal
El foc, que ha rebrotat en la zona de la Solana, manté l’alerta màxima en la zona i complica la tornada dels veïns a les seues cases
Segons ha pogut saber Mediterráneo de fonts solvents, s’ha produït “un rebrot” del foc. No obstant això, precisen que els responsables de l’emergència els han indicat que estan treballant amb els mitjans necessaris per a poder contindre el rebrot.
Este punt crític es tractaria de la zona de la Solana, prop del nucli urbà d’Artana, localitat que encara es manté evacuada, a diferència de la Vall d’Uixó i la Vilavella. Este rebrot complica les opcions que els veïns tornen a les seues cases i torna a posar en alerta els servicis d’emergència, que durant tot l’incendi estan tractant com una de les prioritats evitar que el foc arribe a les poblacions.
La inversió tèrmica, clau
Els bombers ja havien dit este matí que la inversió tèrmica que hi havia este matí provocava que l’incendi no siga “capaç d’evacuar el fum”. Amb la qual cosa, tot eixe fum “s’està depositant en les valls”.
“La sensació que deixa l’incendi és que no hi ha flama, però va tirant fum; és a dir, en extensió no va creixent, però, en el moment que la inversió tèrmica s’alce, sí que té potencial de creixement. Així que és una sensació falsa la que ens està donant fins ara”, deien este dimarts al matí, abans que es produïra el rebrot d’Artana.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico de Mediterráneo
- De Santa Pola a Aspe: el origen de 'los kikos' en Alicante
- La factura energética de la desaladora de Torrevieja en 2027 será de 48 millones de euros: 378 GWh equivalentes a mover 140.000 coches eléctricos durante un año
- La piscina más alta de Europa está en Alicante: así es bañarte en las nubes
- Los migrantes admitidos a trámite en la provincia de Alicante que ya trabajan: “Si me regularizan, me darán las 40 horas laborales que sueño”
- Una nueva cúpula de calor traerá a finales de semana (otra vez) temperaturas extremas a Alicante
- El centro de Alicante también es refugio para los sintecho
- Apuñalado en el cuello tras defender a una mujer de una agresión de su expareja en Alicante
- El patrimonio arrasado en San Vicente en la Guerra Civil: iglesia quemada y cruz de oro desaparecida