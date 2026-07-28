Xàbia, en lletres grans: de ferro massís i de més de dos metres d’altura
L’Ajuntament contracta l’empresa local Cerrajería Cholbi per a crear les lletres escultòriques que ja adornen la plaça de la Constitució
Es projecten sobre un fons de mur de mamposteria i frondosa arbreda (la del parc Montaner) en què sobreïx el Montgó
Xàbia té bona lletra. Lletres escultòriques. Les que s’han col·locat en la plaça de la Constitució, un espai urbà que sempre s’ha conegut com el Buit i que ara s’ompli de ressonància xabienca. Les lletres són de ferro massís. La platina està galvanitzada i lacada al forn. Resistiran tota la vida. La lletra sempre ha sigut memòria. Xàbia és un topònim ferri, de ferro de llei. Aguantarà el rovell. Les lletres les ha forjades l’empresa local Cerrajería Cholbi. L’Ajuntament li ha encarregat el treball de donar naturalesa escultòrica al nom del poble. I no ha pogut caure en millors mans. L’empresa ha eixit més que airosa. Ha fet un treball magnífic.
Les lletres mesuren 2 metres i 30 centímetres. L’accent de Xàbia agafa més volada. Cada una pesa uns cent quilos. Els responsables de l’empresa estan molt satisfets. A més, han reforçat les lletres amb plaques d’ancoratge amb caragols químics. No hi ha qui les moga. El topònim Xàbia queda plenament afermat.
Mercat ambulant i vida cultural
Esta escultòrica cal·ligrafia es veu molt. El Buit és una plaça amb molta vida. Els dijous es transforma en un soc vivíssim (el mercat ambulant setmanal). I ara es convertix en el gran escenari del Xàbia Jazz. Les lletres es projecten sobre un fons de mamposteria i sobre la frondosa arbreda del parc Montaner. Si s’agafa un poc de distància, hi destaca el Montgó.
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