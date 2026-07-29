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Els Premis de la Joventut impulsats per la Diputació afronten les últimes setmanes d’inscripció

El termini de presentació de candidatures es tanca el 14 d’agost

La iniciativa té com a objectiu reconéixer el talent, la creativitat i l’esperit emprenedor dels jóvens alacantins

El certamen, dotat amb 18.000 euros, incorpora enguany la nova categoria de curtmetratge amb mòbil

El certamen, dotat amb 18.000 euros, incorpora enguany la nova categoria de curtmetratge amb mòbil / INFORMACIÓN

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La Diputació d’Alacant manté obert, fins al pròxim 14 d’agost, el termini de presentació de candidatures a una nova edició dels Premis Provincials de la Joventut. Els jóvens d’entre 14 i 30 anys disposen de dos setmanes per a presentar els seus projectes i optar a algun dels guardons del certamen.

Dotada amb 18.000 euros en premis, esta iniciativa té com a objectiu reconéixer el talent, la creativitat i l’esperit emprenedor de la joventut alacantina, a més de contribuir a impulsar la projecció de futurs projectes personals i professionals.

Com a principal novetat d’esta edició, el certamen incorpora la categoria de curtmetratge amb mòbil, que se suma a les modalitats ja consolidades d’iniciativa empresarial, treball musical —solista i grup—, relat breu i fotografia digital.

La diputada de Joventut, Loreto Serrano, ha animat els jóvens de la província que encara no hagen presentat les seues propostes a aprofitar estos últims dies de termini. “Volem continuar donant visibilitat a l’enorme talent dels nostres jóvens i oferir-los una oportunitat per a mostrar la seua creativitat i desenrotllar els seus projectes”, ha assenyalat.

Els Premis Provincials de la Joventut s’han consolidat com una plataforma de promoció per a jóvens creadors i emprenedors de la província, al mateix temps que fomenten la participació, la innovació i l’expressió artística en diferents disciplines.

Les persones que desitgen obtindre més informació sobre este certamen, que arriba a la seua vint-i-dosena edició, poden fer-ho en la pàgina web https://www.diputacionalicante.es/ca/landing/eres-muy-top o en l’Àrea de Joventut de la Diputació d’Alacant.

Categories i premis

Iniciativa empresarial:

  • 1r premi: dotat amb 2.600 euros
  • 2n premi: dotat amb 1.700 euros

Curtmetratge amb mòbil (NOVA):

  • 1r premi: dotat amb 1.000 euros
  • 2n premi: dotat amb 700 euros
  • 3r premi: dotat amb 300 euros

Treball musical:

  • Grups: dotat amb 2.200 euros el primer premi, amb 1.800 euros el segon i amb 1.400 el tercer
  • Solistes: dotat amb 1.100 euros el primer premi, amb 800 euros el segon i amb 400 euros el tercer

Relat breu:

  • 1r premi: dotat amb 1.000 euros
  • 2n premi: dotat amb 700 euros
  • 3r premi: dotat amb 300 euros

Fotografia digital:

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  • 1r premi: dotat amb 1.000 euros
  • 2n premi: dotat amb 700 euros
  • 3r premi: dotat amb 300 euros
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