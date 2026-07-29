Els Premis de la Joventut impulsats per la Diputació afronten les últimes setmanes d’inscripció
El termini de presentació de candidatures es tanca el 14 d’agost
La iniciativa té com a objectiu reconéixer el talent, la creativitat i l’esperit emprenedor dels jóvens alacantins
La Diputació d’Alacant manté obert, fins al pròxim 14 d’agost, el termini de presentació de candidatures a una nova edició dels Premis Provincials de la Joventut. Els jóvens d’entre 14 i 30 anys disposen de dos setmanes per a presentar els seus projectes i optar a algun dels guardons del certamen.
Dotada amb 18.000 euros en premis, esta iniciativa té com a objectiu reconéixer el talent, la creativitat i l’esperit emprenedor de la joventut alacantina, a més de contribuir a impulsar la projecció de futurs projectes personals i professionals.
Com a principal novetat d’esta edició, el certamen incorpora la categoria de curtmetratge amb mòbil, que se suma a les modalitats ja consolidades d’iniciativa empresarial, treball musical —solista i grup—, relat breu i fotografia digital.
La diputada de Joventut, Loreto Serrano, ha animat els jóvens de la província que encara no hagen presentat les seues propostes a aprofitar estos últims dies de termini. “Volem continuar donant visibilitat a l’enorme talent dels nostres jóvens i oferir-los una oportunitat per a mostrar la seua creativitat i desenrotllar els seus projectes”, ha assenyalat.
Els Premis Provincials de la Joventut s’han consolidat com una plataforma de promoció per a jóvens creadors i emprenedors de la província, al mateix temps que fomenten la participació, la innovació i l’expressió artística en diferents disciplines.
Les persones que desitgen obtindre més informació sobre este certamen, que arriba a la seua vint-i-dosena edició, poden fer-ho en la pàgina web https://www.diputacionalicante.es/ca/landing/eres-muy-top o en l’Àrea de Joventut de la Diputació d’Alacant.
Categories i premis
Iniciativa empresarial:
- 1r premi: dotat amb 2.600 euros
- 2n premi: dotat amb 1.700 euros
Curtmetratge amb mòbil (NOVA):
- 1r premi: dotat amb 1.000 euros
- 2n premi: dotat amb 700 euros
- 3r premi: dotat amb 300 euros
Treball musical:
- Grups: dotat amb 2.200 euros el primer premi, amb 1.800 euros el segon i amb 1.400 el tercer
- Solistes: dotat amb 1.100 euros el primer premi, amb 800 euros el segon i amb 400 euros el tercer
Relat breu:
- 1r premi: dotat amb 1.000 euros
- 2n premi: dotat amb 700 euros
- 3r premi: dotat amb 300 euros
Fotografia digital:
- 1r premi: dotat amb 1.000 euros
- 2n premi: dotat amb 700 euros
- 3r premi: dotat amb 300 euros
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