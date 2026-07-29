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Esports

Els trofeus Festa d’Elx tornen a reunir el millor futbol i handbol

El torneig es disputarà el 7 i 8 d’agost i el 4 de setembre

Presentació dels tornejos Festa d’Elx per a l’estiu de 2026

Presentació dels tornejos Festa d’Elx per a l’estiu de 2026 / Información

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Víctor Pérez

Víctor Pérez

Elx

L’Ajuntament d’Elx ha presentat, este dimecres, una nova edició del Trofeu Festa d’Elx, una cita ja consolidada en el calendari esportiu il·licità que reunirà, este estiu, el futbol juvenil, el futbol femení i l’handbol femení en diferents escenaris de la ciutat.

El torneig començarà els dies 7 i 8 d’agost en el camp Diego Quiles de la Ciutat Esportiva. El divendres 7 d’agost, a les 19 hores, l’Elx femení s’enfrontarà a l’Almeria; i el dissabte 8 d’agost, també a les 19 hores, serà el torn de l’Elx juvenil, que disputarà el Trofeu Festa d’Elx contra el Kelme.

La programació continuarà el 4 de setembre, a les 19 hores, en el pavelló Esperanza Lag, a on el CBM Elx s’enfrontarà al Màlaga.

El regidor d’Esports, José Antonio Román, ha assenyalat que “es tracta d’una cita molt especial per a la ciutat, ja que els Festa d’Elx són un dels tornejos més antics d’Espanya i formen part de la identitat esportiva d’Elx”. A més, ha destacat que “estes trobades permeten gaudir del gran nivell dels nostres clubs i servixen per a preparar una temporada que afrontem amb molta il·lusió”.

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Román ha animat els il·licitans a assistir als diferents partits i fer costat als equips locals “en unes jornades que tornaran a convertir Elx en un referent de l’esport en les setmanes prèvies a l’inici de les competicions oficials”.

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